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台3線埋設石門水庫聯通管 啟動

聯合報／ 記者巫鴻瑋翁唯真／連線報導
石門水庫至新竹聯通管工程正式動工，台3線沿線將受到施工一定影響。圖／北水分署提供
石門水庫至新竹聯通管工程正式動工，台3線沿線將受到施工一定影響。圖／北水分署提供

被譽為「珍珠串」計畫的石門水庫新竹聯通管工程正式啟動，將在新竹縣關西鎮至橫山鄉之間埋設長達11公里的2米直徑原水管，水利署預估2025年12月完工，期間將管制封閉台３線部分車道，施工雖會造成短暫交通不便，但完工後能強化區域調水能力，更能提供沿線居民優質自來水。

水利署北水分署表示，石門水庫至新竹聯通管工程北起關西鎮中豐新路與青山街口，南至橫山鄉橫山國中，將分３段同時施工，沙坑社區以北採台3線南向車道施工，沙坑社區以南採台3線北向車道施工，為了避免影響居民，施工圍籬範圍將控制在120公尺到140公尺之間，埋管完成就會調整圍籬位置，夜間不施工。

北水分署表示，未來石門水庫至新竹聯通管完工後，將串聯石門水庫以及寶山、寶二水庫，成為桃園到新竹第2條備援管線，讓每天供水量可以上升到30萬公噸，提升水資源調度以及備援能力。此外，沿線將同時埋設關西鎮、橫山鄉及竹東鎮自來水幹管及關西淨水場分支管路，也可解決台3線附近居民無自來水可用的問題。

新竹 石門水庫 車道

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