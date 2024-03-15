苗栗場「捐血家年華」上午登場 號召民眾捐血紓解血荒

大大數位基金會攜手吉元、信和有線電視，上午在縣府廣場辦「大大攜手、讓愛匯流」捐血家年華公益活動，縣長鍾東錦、議長李文斌等各界人士熱情響應，感謝捐血民眾的熱情，協助紓解血荒壓力；基金會並捐贈一輛高頂復康巴士給縣府，增加能量服務身障縣民就醫、外出等生活需求。

大大數位基金會指出，為回饋社會讓愛匯流，基金會除號召捐血，並攜手大豐媒體、大大寬頻，3月起陸續與新北、桃園、新竹、苗栗、台中與高雄6個縣市政府共同辦「捐血家年華」，盼募集到250cc血液1萬袋，緩解日益緊張的血荒；此外，也分別捐贈1輛價值200多萬的復康巴士給6縣市，為身障人士及有長照需求的朋友提供更便利的外出方式。

新竹捐血中心主任王雲龍表示，上周血庫僅剩不到5天的庫存量，經媒體宣導，今天已有超過7天庫存量，要向基金會及挽袖捐血民眾致上誠摯謝意。

另外，基金會3月16日上午8點到下午5點在苗栗捐血站、17日上午9點到下午5點在竹南捐血室，將各舉辦一場捐血活動，呼籲民眾及年輕族群以實際捐血行動響應。

鍾東錦表示，苗栗縣目前有3萬3761名身障人士，不少人有使用復康巴士就醫及外出的需求，目前共40輛復康巴士，每月接送約3500趟次，協助輪椅族朋友及長者就醫及洽公，基金會捐車對社福工作是「及時雨」，捐血活動更協助解決血荒，捐血民眾發揮愛心做功德行善舉，充分發揚「捐血一袋、救人一命」的大愛精神。

苗栗縣社會處指出，縣內的復康巴士接送服務委由民間專業租賃公司調度，去年共服務3萬5648人次，如有需要復康巴士接送服務的民眾，可撥打預約專線037-374785、374885，有專人服務。