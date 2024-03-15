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影博館後棟做餐飲？ 竹市府：文化推廣為重

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市影像博物館自去年12月回歸市府營運，市府昨天提請市議會臨時會審議委託經營管理計畫書草案。圖／新竹市政府提供
新竹市影像博物館自去年12月回歸市府營運，市府昨天提請市議會臨時會審議委託經營管理計畫書草案。圖／新竹市政府提供

新竹市政府有意將影博館後棟1、2樓部分委外經營，但多名市議員昨天在議會臨時會，認為文化局多個展館包含辛志平故居、將軍村都委外做餐飲，市府應珍惜舊城區得來不易的空間，影博館後棟應有更適合的使用方式。

文化局長王翔郁回應，影博館前棟市府已收回來自行經營，包括兒童電影節、學生電影節，都會由文化局來主辦管理；至於後棟部分，目前計畫還在草案階段，會通盤檢討，以文化局的立場，還是會將文化推廣列為重點，而非以餐飲為主軸。

竹市影像博物館先前以促參方式結合影院、書店、餐廳等委外經營「或者光盒子」，但廠商提前解約，由文化局自營，昨天議會臨時會，市府提請審議影博館後棟1、2樓委託經營管理計畫書草案，內容包括餐飲服務、文創小物銷售、影像藝術創作及藝文展演等活動。

不過，市議員黃美慧對此感到失望，認為文化局底下多個展館幾乎都委外，且變成餐飲中心，如今影博館也將走向相同命運，難道展館只能做餐影嗎？藝術家想辦展都說沒場地，市府應說明影博館未來計畫。

市議員廖子齊指出，竹市既有公有館舍已稀少，例如新竹州警務部部長官舍，最後也經營無菜單料理餐廳，但當初也有許多團體期待，新竹需要的是新竹故事館。

市議員林彥甫質疑，影博館後棟空間約200多坪，以每年61萬元計算，經換算每月每坪才700元，根本不符合附近租金行情，而且只有定額的權利金，市府是否要把珍貴且原本可以做公益用途的場館，又變成高度商業化的空間？

文化局 新竹 議員

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