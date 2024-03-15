快訊

MLB／大谷翔平另一半現身？IG限動高䠷女性相隨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣一停車場前瞻卡關 桃捷綠線進度堪憂

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
立委魯明哲（左起）、萬美玲昨天到地方考察，與交通部長王國材、桃園市長張善政等人了解桃園鐵路地下化目前進度，討論後站廣一停車場經費問題。記者陳俊智／攝影
立委魯明哲（左起）、萬美玲昨天到地方考察，與交通部長王國材、桃園市長張善政等人了解桃園鐵路地下化目前進度，討論後站廣一停車場經費問題。記者陳俊智／攝影

桃園市政府計畫在桃園火車站後站興建「廣一」停車場，建設經費7億元提前瞻計畫3.5億元補助，但因前瞻經費已無餘裕，工程進度卡關，市長張善政及團隊昨天趁立法院交通委員會考察機會向中央喊話，指停車場影響捷運綠線的工程品質與進度甚深，有急迫性，出席會議的立委萬美玲、魯明哲也要求交通部全力支持。

立法院交通委員會昨天到桃園市考察，交通部長王國材等人也到場，「明年以後的計畫用明年以後的錢，今年能執行的先執行。」張善政表示，廣一停車場箭在弦上，勢必要趕快發包，不然會影響捷運綠線的進度。

王國材表示，前瞻針對改善停車問題前後2次共編260億元，各縣市都有提申請，均核配完畢，桃園有17案通過核定，但廣一停車場不在17案中。

萬美玲無法認同王國材說法，她表示，因應鐵路地下化及區域建設發展的交通需求，廣一停車場的興建計畫2年前就提出，王當時也有到桃園會勘，有承諾補助3.5億元用前瞻計畫經費執行，怎麼可到現場會勘改口說沒有，部長應該說清楚。

王國材再解釋，前瞻改善停車核定桃園17案中，市府雖撤回文化局前廣場停車場興建計畫，但該案補助只有1.7億元，如果撥給廣一，尚不足1.8億元，目前要等4月底盤點各縣市前瞻計畫工程結餘款有多少，所以暫時沒有辦法給肯定答案。

桃園市交通局表示，廣一停車場旁就是捷運綠線的地下軌道，如果軌道工程挖好才挖停車場地下室，軌道恐因土壤密實與壓力變化上浮，對於綠線完工進度與品質有很大影響，有必要在綠線潛盾機通過之前施作。

停車場 桃園 王國材

延伸閱讀

兒虐案社工信心重挫 張善政赴第一線加油打氣

影／桃機歲修塞機 　王國材：各單位都很專業但大意了

交通學者反對微罪不開放檢舉 王國材：尊重、待立院審查討論

觀光旅館房均價漲11% 王國材：年底出現「2條件」將檢討

相關新聞

白沙屯媽進香 近18萬人隨香創新高

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步前往雲林朝天宮進香，報名隨香近18萬人創歷史新高，廟方昨天晚上晚11點35分舉辦放頭...

中央地方達共識 機捷採購新車拍板

機場捷運在TPASS通勤月票助攻下運量提升，負責營運的桃園市政府有意採購15列新車，希望擁有產權的交通部能全額補助，昨天...

廣一停車場前瞻卡關 桃捷綠線進度堪憂

桃園市政府計畫在桃園火車站後站興建「廣一」停車場，建設經費7億元提前瞻計畫3.5億元補助，但因前瞻經費已無餘裕，工程進度...

影博館後棟做餐飲？ 竹市府：文化推廣為重

新竹市政府有意將影博館後棟1、2樓部分委外經營，但多名市議員昨天在議會臨時會，認為文化局多個展館包含辛志平故居、將軍村都...

詐助理費 確定入獄 竹縣議員鄭昱芸遺缺 將補選

無黨籍新竹縣議員鄭昱芸被控涉詐領助理費案，判刑3年8月徒刑，並褫奪公權2年確定，鄭昱芸說尊重司法，因芎林鄉僅1席次，任期...

超出預期！179971人報名白沙屯媽祖進香 廟方驚：這數字順著唸倒著唸都一樣

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動今晚報名截止，人數共計17萬9971人，拱天宮主委洪文華說，只差29人就突破18萬，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。