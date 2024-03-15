廣一停車場前瞻卡關 桃捷綠線進度堪憂

桃園市政府計畫在桃園火車站後站興建「廣一」停車場，建設經費7億元提前瞻計畫3.5億元補助，但因前瞻經費已無餘裕，工程進度卡關，市長張善政及團隊昨天趁立法院交通委員會考察機會向中央喊話，指停車場影響捷運綠線的工程品質與進度甚深，有急迫性，出席會議的立委萬美玲、魯明哲也要求交通部全力支持。

立法院交通委員會昨天到桃園市考察，交通部長王國材等人也到場，「明年以後的計畫用明年以後的錢，今年能執行的先執行。」張善政表示，廣一停車場箭在弦上，勢必要趕快發包，不然會影響捷運綠線的進度。

王國材表示，前瞻針對改善停車問題前後2次共編260億元，各縣市都有提申請，均核配完畢，桃園有17案通過核定，但廣一停車場不在17案中。

萬美玲無法認同王國材說法，她表示，因應鐵路地下化及區域建設發展的交通需求，廣一停車場的興建計畫2年前就提出，王當時也有到桃園會勘，有承諾補助3.5億元用前瞻計畫經費執行，怎麼可到現場會勘改口說沒有，部長應該說清楚。

王國材再解釋，前瞻改善停車核定桃園17案中，市府雖撤回文化局前廣場停車場興建計畫，但該案補助只有1.7億元，如果撥給廣一，尚不足1.8億元，目前要等4月底盤點各縣市前瞻計畫工程結餘款有多少，所以暫時沒有辦法給肯定答案。

桃園市交通局表示，廣一停車場旁就是捷運綠線的地下軌道，如果軌道工程挖好才挖停車場地下室，軌道恐因土壤密實與壓力變化上浮，對於綠線完工進度與品質有很大影響，有必要在綠線潛盾機通過之前施作。