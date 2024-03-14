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「粉紅超跑」18日出發！近18萬人隨香 廟方今晚11點半放頭旗

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今年白沙屯拱天宮媽祖進香活動，循例廟方將在今晚11點35分舉辦放頭旗儀式。圖／（資料照）廟方提供
今年白沙屯拱天宮媽祖進香活動，循例廟方將在今晚11點35分舉辦放頭旗儀式。圖／（資料照）廟方提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖113(甲辰)年徒步前往雲林朝天宮進香活動，報名隨香至今天下午6點截止，逾17萬9千多人，達歷史新高；循例廟方將會在今晚11點35分舉辦放頭旗儀式，「犒軍」3天，「粉紅超跑」18日凌晨正式出發，展開9天8夜的宗教文化之旅。

依拱天宮統計，歷年報名隨香人數，2014年首度突破萬人，達到1萬1398人，此後逐年不斷攀升，去年11萬3621人，今年共計17萬9971人報名，比去年成長6萬多人，與2014年相較，10年內隨香人數成長十餘倍，相當驚人。

今天晚間登場的放頭旗，循例是在進香前3天舉行。白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬說，頭旗具有指揮有形的進香隊伍及無形的兵馬、除煞、開路的性質，祈求進香一路平安順遂。

他說，放頭旗儀式後，依照百年習俗，放頭旗日應將去年收起的進香旗取出，到拱天宮參拜過爐，意謂開旗過爐，開旗後的進香旗已經具備靈力代表已向媽祖領有兵將，護衛香丁腳平安，所以信眾會「犒軍」3天，於每天傍晚準備豐盛飯菜及進香旗到拱天宮祭拜頭旗，並供駐紮在廟外庄內的軍馬享用。

拱天宮管委會總幹事陳春發說，今年「粉紅超跑」南下時程較寬鬆，足足有6天時間，預計23日（周六）抵達北港，但回程要有如急行軍心理準備，研判會走西濱公路一路北上，預估32小時內走回到通霄地界，才能喘息過夜，然後於隔天（26日）下午2點35分回宮。

白沙屯媽祖

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