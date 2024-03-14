快訊

衛福部拍板！「2族群」4月上旬可打第2劑XBB新冠疫苗

520前啟動朝野對話！蔡總統會見柯文哲談4大議題 也盼與朱立倫會面

桃園鬧司機荒…「焚化爐回饋金學生專車」恐停駛 檢討後招標

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢內定里運用焚化爐回饋金，自2008年開始開辦內定國小、忠福國小及內壢國中學生專車，但因公車司機荒，導致專車面臨停駛。示意圖。本報系資料照
桃園中壢內定里運用焚化爐回饋金，自2008年開始開辦內定國小、忠福國小及內壢國中學生專車，但因公車司機荒，導致專車面臨停駛。示意圖。本報系資料照

桃園中壢內定里運用焚化爐回饋金，自2008年開始開辦內定國小、忠福國小及內壢國中學生專車，但因公車司機荒，導致專車面臨停駛，但有家長希望專車能持續服務接送。桃園環保局表示，去年計畫至今年1月底結案，目前因司機大量缺乏原因，已上網招標流標2次，目前招標規範檢討中。中壢區公所回應，目前正協助內定里辦理招標作業。

桃園市垃圾焚化廠回饋金補助內定里學生交通專車服務於2008年開始，為內定里長劉家順利用焚化爐回饋金開辦，截至去年皆由桃園客運提供服務，服務對象為設籍內定里學童且就讀內定國小、忠福國小及內壢國中學生，每天約11至15班車，視每年學童情況調整，乘載率約5至6成。

市議員彭俊豪表示，內定里過去一直運用回饋金開辦學生專車，但因司機荒問題，要維持原有營運路線，只能先從學生專車人力著手，導致學生專車對外招標常流標。學生專車原有3輛大巴士、6輛小巴士提供服務，後續協調桃客有意繼續承接，業者也希望能將改為3輛大巴士、3輛小巴，避免司機人力不足問題。

環保局表示，內定里回饋金使用計畫總額為3718萬3170元，其中編列750萬元用於學生交通車計畫；去年計畫至今年1月底結案，目前因司機大量缺乏原因，已上網招標流標2次，目前招標規範檢討中，過渡期間多由家長親自接送。

中壢區公所則說，學生專車服務目前桃客尚無法提供，日前劉家順也檢討該案並調整需求及預算，由公所協助加速委外招標，希能盡早提供里上學生上下學交通問題。

人力 公車 桃園 焚化爐

延伸閱讀

影／焚化爐說明會 吳韋達在黑衣人群中舌戰公會理事長

影／400名黑衣人集結焚化爐說明會 與抗議人士爆發推擠

綠委陳秀寳聲援抗議晶鼎焚化爐後...收到冒名林右昌的炸彈恐嚇信

影／晶鼎焚化爐開說明會混亂 業者抗議聲中自行宣布會議完成

相關新聞

竹縣門面光明六路雜草叢生破壞市容 居民盼統一植栽

新竹縣竹北市光明六路為新竹縣重要門面，但莊敬路至自強路段雙向人行道卻雜草叢生，還常遭丟棄垃圾，影響市容美觀。新竹縣議員蔡...

工輔法修正草案未納倉儲 桃副市長憂：不肖業者恐規避

行政院會今通過「工廠管理輔導法」修正草案，桃園市副市長蘇俊賓上午出席行政院會時，指出政院版本主要管制對象仍為工廠，倉儲並...

桃園鬧司機荒…「焚化爐回饋金學生專車」恐停駛 檢討後招標

桃園中壢內定里運用焚化爐回饋金，自2008年開始開辦內定國小、忠福國小及內壢國中學生專車，但因公車司機荒，導致專車面臨停...

中央地方達共識！TPASS助攻機捷運量 採購車廂方案拍板

新冠肺炎疫情過後，機場捷運在TPASS通勤月票助攻下運量提升，負責營運的桃園市政府有意採購15列新車，希望擁有產權的交通...

蘆竹生命紀念園區連4周假日交管 免費接駁祭祖人潮

清明節將至，桃園市蘆竹生命紀念園區預計將湧入大批祭祖人潮，蘆竹區公所自本周起到清明節期間，每周末均規劃免費的清明掃墓接駁...

新竹縣四月起8場免費青年聯誼助脫單 參與還可抽機票

新竹縣青年成家系列活動今年主打「幸福釀造事」，結合青年的喜好推出8場免費聯誼，參加活動有機會抽機票，歡迎在新竹縣居住、就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。