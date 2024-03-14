桃園鬧司機荒…「焚化爐回饋金學生專車」恐停駛 檢討後招標

桃園中壢內定里運用焚化爐回饋金，自2008年開始開辦內定國小、忠福國小及內壢國中學生專車，但因公車司機荒，導致專車面臨停駛，但有家長希望專車能持續服務接送。桃園環保局表示，去年計畫至今年1月底結案，目前因司機大量缺乏原因，已上網招標流標2次，目前招標規範檢討中。中壢區公所回應，目前正協助內定里辦理招標作業。

桃園市垃圾焚化廠回饋金補助內定里學生交通專車服務於2008年開始，為內定里長劉家順利用焚化爐回饋金開辦，截至去年皆由桃園客運提供服務，服務對象為設籍內定里學童且就讀內定國小、忠福國小及內壢國中學生，每天約11至15班車，視每年學童情況調整，乘載率約5至6成。

市議員彭俊豪表示，內定里過去一直運用回饋金開辦學生專車，但因司機荒問題，要維持原有營運路線，只能先從學生專車人力著手，導致學生專車對外招標常流標。學生專車原有3輛大巴士、6輛小巴士提供服務，後續協調桃客有意繼續承接，業者也希望能將改為3輛大巴士、3輛小巴，避免司機人力不足問題。

環保局表示，內定里回饋金使用計畫總額為3718萬3170元，其中編列750萬元用於學生交通車計畫；去年計畫至今年1月底結案，目前因司機大量缺乏原因，已上網招標流標2次，目前招標規範檢討中，過渡期間多由家長親自接送。

中壢區公所則說，學生專車服務目前桃客尚無法提供，日前劉家順也檢討該案並調整需求及預算，由公所協助加速委外招標，希能盡早提供里上學生上下學交通問題。