蘆竹生命紀念園區連4周假日交管 免費接駁祭祖人潮

清明節將至，桃園市蘆竹生命紀念園區預計將湧入大批祭祖人潮，蘆竹區公所自本周起到清明節期間，每周末均規劃免費的清明掃墓接駁專車，接送掃墓民眾，另警方將安排警力在園區附近道路實施交通管制，確保交通順暢。

蘆竹生命紀念園區因停車位有限，為方便民眾祭祖掃墓，蘆竹區公所自本周假日起至清明節期間，每逢假日均有規劃清明掃墓接駁專車、送掃墓民眾往返墓區，蘆竹警方也配合實施交通管制，除接駁車、公車、公務車及持有通行證的車輛通行，其餘車輛禁止進入興化路。

蘆竹區公所在山外路、山鼻捷運站及興化橋規劃接駁車站5處，警方指出，從這周起連續每個周末至清明假期，每天上午7至12點將安排警力在蘆竹生命紀念園區主要道路（蘆竹區山林路二段與興化路口）管制非住戶及接駁車上山，山林路二段15至146號路邊禁止停車，另開放山腳街、山外路（山腳街至外社街）路邊停車，呼籲民眾多利用大眾運輸接駁車至園區，快速便捷也減少公墓周邊道路負荷。