桃園力推智慧教室 國中小布建率建置率逾9成領先全國

桃園2016年起推動「智慧學校數位學堂計畫」在高中以下學校建置智慧教室，去年因建置率不到8成，被議員點名還有進步空間。市府持續推動，現在國中小布建率已領先全國達到9成，教育局表示，今年已編列3500萬元預算，持續補助學校建置智慧學習教室，同時成立AIGC教學應用實驗基地，盼引導教師運用AI工具融入教學。

桃園2016年起推動智慧教室，去年被發現，國中建置率僅67.86%，國小81.75%，都有進步空間。教育局持續布建，目前全市國中共3149間教室，已有2007間設置觸控螢幕，354間安裝電子白板，建置率提升到75％；全市國小一般教室共7118間教室，已有6416間設置觸控螢幕，510間安裝電子白板，建置率達到97％。

教育局資訊及科技教育科長巫珍妮表示，桃園市積極建置大尺寸觸控螢幕的智慧學習教室，中小學一般教室布建率達92.5％；今年續編預算建置，預計2至3年內建置率將達100%，教育局也召集8位熱血教師成立AIGC教學應用實驗基地，將AI工具融入教學課程。

巫珍妮說，許多老師已開始嘗試在教學中應用ChatGPT、Bing Chat及Bard等生成式AI輔助教學，不僅可降低備課負荷，也可設計新的課程內容；為讓智慧學習教室能與科技結合，桃園市AIGC教學應用實驗基地將示範教師與學生如何應用，幫助老師更容易在教學中實踐。

參與實驗基地的大忠國小教師陳佳慧說，在AIGC融入國語課程的教學中，可應用ChatGPT、Copilot、Bing備課及教學，也讓學生在課堂上實際運用AI工具生成歌詞及歌曲，教師們自己邊做邊學，強化技能也能豐富課堂內容，可謂一舉兩得。