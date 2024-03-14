守護竹北市民權益 中斗崙里集會所提供免費法律諮詢服務

為守護市民權益，竹北市公所整合資源並與法律扶助基金會新竹分會攜手合作，即日起每周三下午2點至4點，在中斗崙里集會所二樓提供免費法律諮詢服務，市公所指出，近期透過調解委員會受理件數分析，案件量逐年提升，且前5名依序為車禍、債務、傷害、租賃、漏水，顯示出民眾對於法律諮詢的迫切性及需求性。

竹北市長鄭朝方表示，有鑒於民眾向竹北市公所陳情求助的案件層出不窮，發現多數因基本法律常識不足，導致衍生的問題不斷。為提升民眾法律素養、保障市民權益，竹北市公所盤整需求開辦法律諮詢服務，邀請律師每周三下午2點至4點，在中斗崙里集會所二樓，提供市民方便、可靠的法律支援渠道，無論是債務糾紛、勞工權益、不動產問題，或是其他法律疑惑，都能在這裡找到專業解答。

鄭朝方進一步表示，中斗崙集會所同時也是調解委員會的所在，竹北市公所透過調解委員會受理件數分析顯示從110年的1076件、111年1082件、再到112年攀升到1261件，前5名依序為車禍、債務、傷害、租賃、漏水，值得一提的是，竹北因大樓林立，糾紛也層出不窮，使得漏水案件也因此成為第五名。