楊瓊瓔要求執行「舊山線復駛」計畫 交通部次長：台鐵2周內提出

連接苗栗三義到台中后里段的「舊山線復駛」議題討論多年，至今無下文，立委楊瓊瓔今天在立法院開協調會，要求台鐵公司邀集苗栗縣政府和台中市政府就鐵道自行車延伸舊泰安車站的連接段先提出執行規劃；交通部政務次長胡湘麟表示，會要求台鐵公司二周內開會提出計畫。

楊瓊瓔表示，2019年時任交通部長林佳龍公開承諾，復駛經費15億元全由中央負擔，但至今只聞樓梯響，她今天和台中市議員陳本添在協調會中表示，今年原應是林佳龍前部長承諾規劃舊山線復駛的時間，但她長期追蹤此案時卻發現，交通部和台鐵公司遲未拍板。

楊瓊瓔今天邀集交通部政務次長胡湘麟、台鐵公司董事長杜微、台中市府交通局、觀旅局、后里區公所及台中市議員陳本添、公館里里長馮詠淮、泰安里里長謝學和等人在立法院召開協調會。楊瓊瓔說，根據過去交通部及台鐵局公布的規劃，復駛計畫包括由苗栗勝興車站到舊泰安行駛軌道自行車，台中舊泰安車站到后里站則行駛特色觀光列車，預計由中央投入15到17億預算，2023年復駛。

楊瓊瓔說，當時交通部長林佳龍曾承諾，後來她幾乎每個月都向交通部及台鐵局「追案」時卻發現，交通部及台鐵局總是回覆評估中，從去年提出規劃報告給交通部共兩次，都被交通部退回修正計畫，而一評估幾乎就要半年，她說百億建設也不用評估這麼久，難道交通部承諾真的要變政治語言、空頭支票？

楊瓊瓔表示，一拖再拖，中央政府愧對人民，台中市府和苗栗縣府現都有共識，就是即使火車全面復駛經費過大，也應採苗栗成功的「軌道自行車Railbike」延伸到舊泰安車站先行，但現在卻連沿線基礎設施修復計畫都沒著落。

胡湘麟及杜微表示，舊山線的火車復駛，牽涉到「鐵道法」及台鐵公司和地方政府等經營權問題，需通盤考量。胡湘麟表示，若是苗栗的軌道自行車延伸進台中的舊泰安站段，因為非火車，會要求台鐵公司二周內開會提出計畫。