竹縣議員鄭昱芸將入獄 芎林鄉選區補選戰悄悄開打

無黨籍新竹縣議員鄭昱芸詐領助理費案，雖經鄭昱芸上訴最高法院，仍在昨天遭駁回上訴定讞，需入監3年8月徒刑，並褫奪公權2年，議員缺額預計將啟動補選，各方潛在人選已蠢蠢欲動，尤其以前鄉代劉代洋及前縣議員余筱菁最有機會角逐。

上次與鄭昱芸對決卻僅以300多票差距落敗的國民黨籍候選人劉代洋，對於鄭昱芸終於判刑定讞，他表示相信司法公正，但是否會立即展開補選準備工作，劉代洋則語帶保留，強調都還在與家人、朋友商量，當然是希望能再拚一次，不過會跟親友討論完後給支持者一個答覆。

劉代洋指出，未來縣議員補選，還是希望能代表國民黨出戰，希望能凝聚黨內共識，至於現階段有沒有聽聞何人可能會挑戰，劉代洋則認為自己還沒考慮那麼多，很多事都要一步一步進行。

而同樣有機會角逐議員補選的前縣議員余筱菁，雖去年曾投入立委選戰卻因綠營分裂落敗，她表示，目前還未考慮是否投入補選，不過任何可能都「不排除」，她現在雖無民代職務在身，卻仍然服務大新竹各鄉鎮民眾，或許有機會的話會考慮參與補選也不一定。

余筱菁指出，現在新竹縣政府嚴重缺乏監督，僅靠少數議員努力，尤其近期新竹縣長楊文科爆出竹北天坑涉貪案，居然議會沒有議員出面批評，只有議員歐陽霆持續追蹤，如此的政治氛圍實在令人難以想像，新竹縣需要更有力的監督力量。

據悉，因芎林鄉屬的新竹縣議員第7選區僅有1席次，任期也未達一半，將啟動補選機制，傳出鄭昱芸已先向議會請辭，不過新竹縣議會否認接獲請辭消息，但依照程序，完成解職程序後，將依照中選會公告3個月內完成補選。

藍綠地方民代則指出，目前芎林鄉藍綠勢力雖仍是藍大於綠，不過受到近年重劃區大肆興起，大量外來人口移入影響，芎林鄉人口持續成長，也使得選民結構漸漸發生改變，因此藍營人選未必占優勢，就如同2022年選舉中，無黨籍的鄭昱芸雖當時早已貪汙案纏身，卻仍能勝過代表國民黨的劉代洋，此次補選，參選人個人魅力及提出的政見能否說服芎林鄉選民才是關鍵。