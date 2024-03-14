竹市影博館後棟將做餐飲？市府：草案仍以文化推廣為重

新竹市影像博物館委外業者去年8月因營運困難提前與市府解約，目前由文化局接管採政府直營，市議會今開臨時會，市府有意將影博館後棟1、2樓部分委外經營，委託項目包括餐飲服務、文創小物銷售、影像藝術創作及藝文展演等活動；但多名市議員認為，文化局底下多個展館包含辛志平故居、將軍村都委外做餐飲，市府應珍惜舊城區得來不易的空間，影博館後棟應有更適合的使用方式。

對此，文化局長王翔郁回應，影博館前棟市府已收回來自行經營，這部分包括兒童電影節、學生電影節，都會由文化局來主辦管理；至於後棟部分，目前計畫還在草案階段，會通盤檢討，以文化局的立場，還是會將文化推廣列為重點，而非以餐飲為主軸。

竹市影像博物館前身為有樂館於1933年開幕，為全台首座具有冷卻設備的歐化劇場，是當時重要且時尚豪華的影像娛樂場所。國民政府遷台後改名「國民大戲院」，除了播放電影外，亦舉辦音樂會及入伍徵召等活動，成為承載市民生活記憶的歷史文化生活場域，市府先前以促參方式結合影院、書店、餐廳等委外經營「或者光盒子」，但去年委外廠商提前解約，如今由文化局自營，去年12月重新開館。

今臨時會，市府將影博館後棟1、2樓委託經營管理計畫書草案提請審議，不過，市議員黃美慧對此感到失望，認為文化局底下多個展館幾乎都委外，且變成餐飲中心，如今影博館也將走向相同命運，難道展館只能做餐影嗎？藝術家想辦展都說沒場地，市府應說明影博館未來計畫。

市議員廖子齊指出，竹市既有公有館舍已經非常稀少，例如新竹州警務部部長官舍，最後也經營無菜單料理餐廳，但當初也有許多團體期待，新竹需要的是新竹故事館。

廖子齊說，影博館後棟空間不大，市府有如此缺錢，一定要出租嗎？建議可將影博館變成影像收藏的圖書館分館，讓有意從事影像交流的民眾有更容易聚集的地點，市府也要珍惜舊城區得來不易的空間。

市議員林彥甫說，影博館後棟空間約200多坪，以每年61萬元計算，經換算每月每坪才700元，根本不符合附近租金行情，而且只有定額的權利金，市府是否要把珍貴且原本可以做公益用途的場館，又變成高度商業化的空間？