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一座小模型 牽起白沙屯媽、日本船型萬燈祭文化交流情誼

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗文化觀光局局長室擺放的日本魚津市「船型萬燈祭典」模型紀念品，讓日本訪問團備感親切。記者胡蓬生／攝影
苗栗文化觀光局局長室擺放的日本魚津市「船型萬燈祭典」模型紀念品，讓日本訪問團備感親切。記者胡蓬生／攝影

日本富山縣魚津市長村椿晃最近率團到苗栗交流，體驗苗栗文化、觀光及農業，在拜訪苗栗縣文化觀光局時驚喜發現局長室擺放一座家鄉「船型萬燈祭典」的模型紀念品，船型萬燈祭已被列入聯合國教科文組織的文化遺產，讓日本訪客感動又欣喜，參訪團也專程參加了拱天宮進香記者會，白沙屯媽進香被登錄為國家無形文化資產，一座來自日本的小模型，無形中也為台、日兩大文化資產牽起了交流的情誼。

苗栗縣文化觀光局指出，魚津市推動交流，針對規模、產業、自然環境等方面考察適合交流的城市，這次來苗栗參訪，縣府特別安排訪問團參加白沙屯媽祖民俗文化活動記者會，與縣長鍾東錦共同為進香活動揭開序幕，此外也走訪竹南後龍濱海風景特定區，體驗苗栗慢魚海岸豐富的自然景觀、人文風情；也到公館鄉農會體驗紅棗、芋頭、福菜、柿果等特產，觀摩公館農業休閒觀光及食農教育等據點。

村椿晃市長表示，魚津市位於日本北陸地區的富山縣東部，有背山面海的地理優勢，引以為傲的是有全國聞名的蜃氣樓、埋沒林、螢光烏賊群遊海面等3大奇觀，另外諏訪神社夏季辦的船型萬燈祭典，也登錄為聯合國無形文化遺產，魚津還盛產蘋果、梨子、葡萄等農產品及海鮮，歡迎苗栗民眾前往旅遊體驗。

文觀局表示，魚津市的船型萬燈祭在十多公尺高的大柱子下，懸掛90盞以上的燈籠並排列成三角形，船型萬燈放在10公尺的座台上，總重高達5噸，僅憑不到百人拖曳，且一座一座依序出現在漁村街道，祈求漁獲豐收及海上安全，這項祭典也是魚津引以為傲的夏夜風情詩。先前魚津市議會曾造訪文觀局，並致贈模型留在局長室，這次魚津市訪問團一眼望見，備感親切。

日本富山縣魚津市長村椿晃率團到苗栗交流，體驗苗栗文化、觀光及農業。圖／苗栗縣政府提供
日本富山縣魚津市長村椿晃率團到苗栗交流，體驗苗栗文化、觀光及農業。圖／苗栗縣政府提供
日本富山縣魚津市長村椿晃率團到苗栗交流，體驗苗栗文化、觀光及農業。圖／苗栗縣政府提供
日本富山縣魚津市長村椿晃率團到苗栗交流，體驗苗栗文化、觀光及農業。圖／苗栗縣政府提供
苗栗文化觀光局局長室擺放的日本魚津市「船型萬燈祭典」模型紀念品，讓日本訪問團備感親切。記者胡蓬生／攝影
苗栗文化觀光局局長室擺放的日本魚津市「船型萬燈祭典」模型紀念品，讓日本訪問團備感親切。記者胡蓬生／攝影
日本富山縣魚津市長村椿晃率團到苗栗交流，體驗苗栗文化、觀光及農業。圖／苗栗縣政府提供
日本富山縣魚津市長村椿晃率團到苗栗交流，體驗苗栗文化、觀光及農業。圖／苗栗縣政府提供

文化資產 日本 白沙屯媽祖

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