議員質疑竹市南區通車需求遭低估？市府：已調查研議

新竹市南區學生因公車停駛及減班，造成家長、學生擔憂，市議員施乃如今指出，她先前已發函要求市府詳細調查受影響學校育賢國中與青草湖國小的通車需求，了解學生通學方式及搭乘各路公車各時段班次的人數及名單，但遲未收到調查結果，由於目前新竹客運已有兩路線確定不續營，最快今年底就可能面臨停駛並直接衝擊影響到南區學童上、放學通學乘車需求。

施乃如指出，她去年11月到現場統計，發現南區明湖里的起始站都滿班，後面還有11站，難道都沒有搭車需求？據統計候車人數平均63人，其中有5603、5602公車屬於滿班，5604公車減班，已影響育賢國中14名學生就學，由家長接送。

另外，草湖國小畢業人數預計今年達到121人、明年111人，代表未來通車學生只會增加不會減少，南區有明顯通學專車需求，但公車增班遙遙無期。施乃如說，為何她要求市府提供完整調查數據，因為調查的題目和問法會直接影響調查結果，比如若只問學生5604公車停班是否受影響，但學生可能會覺得那改搭其他公車就好，結果反而推論成南區學生搭乘公車需求僅個位數，如此一來，怎能確認南區學生搭乘公車的整體需求到底如何？讓家長焦急萬分。

施乃如說，令人擔憂的是，目前因新竹客運確定不續營54條公車路線，其中就包含5602、5603路線，在沒有客運業者明確表態願意接手的現況下，最快年底可能面臨停駛，她強烈要求市府要重視南區學生通學需求，並立即因應新竹客運停止營運相關路線的停駛風險，盡速研議規畫南區通學專車可行性，以免影響學生基本通學權益。

教育處回應，已於去年11月14日及11月30日發文育賢國中及青草湖國小調查學生上放學期間搭乘通往各路公車各時段班次的人數，並於去年12月底完成調查，由教育及交通專業，加上學校、家長意見審慎評估中。

教育處表示，市府正積極向中央交通部公路局反映，跨局處協調續營，行經育賢國中公車路線包含市區公車73路、公路客運5602、5603、5604等路線，目前市府已協調市區公車73路客運業者增班，但司機招募不易，市府今年1月起除補助客運司機每月5000元，也將合理營運成本每公里從52.174元調高至54.408元，會持續督請業者招募司機，增加班次。

交通處補充，5602、5603及5604公路客運路線屬交通部公路局新竹區監理所管轄，經了解，新竹客運預計代駛至今年底，5602及5603路線新竹區監理所規畫轉型幸福巴士，目前寶山鄉公所已初步向新竹監理所表達將申請營運；另5604路線已於今年2月7日公告，3月6日公告截止，目前有客運業者投標，後續將評選優良廠商營運。