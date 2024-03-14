白沙屯媽遶境18日出發 交管措施出爐

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步進香活動報名人數已爆量逾17萬人，警方將在17日登轎、18日出發及25日、26日回鑾共4天，在白沙屯、通霄、苑裡地區實施交通管制，期間通霄鎮公所開放通霄海水浴場停車，提供接駁專車沿台1線通霄火車站至白沙屯行駛，沿途均設招呼站。

通霄警分局昨指出，管制範圍以白沙屯周邊道路為主，台1白沙、埔口、通霄、苑裡部分路段將封閉管制；台1南下車道從啟新天橋至台鹽通霄廠，規畫行人徒步區；台61通霄、通灣、新埔、白沙屯匝道口及赤土崎慢車道，視人潮封閉；白沙屯海堤路至新埔里新海樓餐廳前，由北往南單線通行。

其中，17日上午8點至下午4點，封閉台1線123.5K至126K南下車道，南北車輛均改道行駛台61通霄聯絡道；17日晚間10點至18日凌晨4點，封閉台1線123.5K至127.4K南北雙向車道；彈性管制封閉台61白沙屯南向出口匝道及新埔南北向出口匝道；18日零點起至上午6點，封閉台1線127.4K至132K南下、北上車道，南北車輛改道行駛台61通霄聯絡道。

18日零點起至中午12點，通霄台1線132K至苑裡台1線與苗47-1線口，機動分段管制，南北車輛改行通霄、苑裡外環道路及台61。

25日苑裡台1線與苗47-1線口至通霄台1線130K北上車道，全天機動分段管制；26日零點起至晚間8點，台1線131.6K至123.5K南北車道封閉，南北車輛均改道行駛台61通霄聯絡道。

另，知名劇團金枝演社今晚為白沙屯媽進香獻上第300場次演出，帶來經典歌舞喜劇「可愛冤仇人」。