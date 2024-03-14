擺爛五年 平鎮一爛尾工地 釀18戶鄰損

桃園平鎮區南京路一處夾雜兩棟房屋的工地，開挖5年來閒置荒廢，造成周圍相鄰18戶民宅龜裂或受損，住戶昨前往抗議，要求市府介入；建管處表示，建商黃騰建設有鄰損前例，已遭管制使照，市府會再稽查，如置之不理，不會解除使照管制。黃騰建設截稿前未回應。

工地預計興建地上7層、地下1層集合住宅，目前地下1樓結構完成，地上工程停止，現場鋼筋裸露，相鄰18戶住宅地基流失，陽台地板、天花板和牆壁多龜裂。

陳姓等多位住戶表示，大家曾找建商協調，未料建商翻臉不認帳，只提大家一起合建，現在3戶已被收購，其他拒絕，但建商擺爛至今沒有任何賠償，現在只希望修復房子就好。

議員楊家俍、金星里長程明泉昨陪住戶抗議，強調黃騰建設2019年挖地下室造成鄰損，5年來放任閒置不管，合理懷疑以拖待變，想透過危老都更的法律漏洞，造成周邊鄰宅變成危樓，達到收購合建目標，市府和消保官必須介入。

建管處表示，黃騰建設2019年取得建照和使用執照興建工地，當年7月相鄰住戶損害檢舉，市府會勘判定施工造成鄰損，隨即列管工地使照，去年9月住戶再檢舉鄰損，市府請桃園市土木技師公會開挖檢查，要求建商與鄰損住戶協商，針對昨天再檢舉，將派人再稽查，建商如再置之不理，就不會解除使照管制。

建管處說，如果稽查確認鄰損擴大、影響公共安全，將依法開罰，並對黃騰建設其他2處建案加強檢查。