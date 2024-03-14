農博後新屋園區冷清 ROT招商未果

桃園市新屋農博環教園區為2019桃園農業博覽會舉行場地，活動結束後剩下8棟館舍，因位置偏遠，遊玩人數銳減，市府環保局為活化園區，去年10月上網促參ROT招商但流標，預計今年下半年2度招標。民代表示，希望能增設YouBike站，讓遊客能騎車來玩，當地里長也希望市府好好規畫招商，帶動就業。

農博近40天活動吸引近194萬人次入園，園區保留博覽會期間建置8棟展館，與光電廊道、草地劇場、露營區、太陽能生命樹、景觀生態池等戶外休憩設施和綠能藝術裝置，轉型成為「新屋農博環境教育園區」，由環保局營運管理。

園區面積約8.4公頃，位在永安漁港、海螺文化體驗園區等觀光景點周邊，不過景點間車程仍需10分鐘，加上綠蔭較少，因此遊客鮮少願意順道前往，因興建經費逾2億元，環保局推動活化，前年11月辦理促參ROT招商作業，有意願的廠商卻在評估後擔心投資成本無法回收，最後流標。

當地下埔里長黃量煌表示，園區平時只有周邊居民來運動休閒，假日會有人露營，市府維護、除草都需花錢，希望能好好規畫亮點，吸引遊客前來，並創造當地民眾就業機會。

議員陳睿生說，園區對面有業者投資蓋飯店，建議園區朝休閒農場或其他特色亮點發展，市府也可先增設YouBike站，現在電輔車很方便，應可提高遊客興致。

環保局指出，園區2020年起平均每年入園約11萬人次，先前招標ROT案，招商條件分析評估規畫特許期25年，投資金額1.6億，目前正調整條件，預計今年下半年度第2次公告招商。

環保局說，招商前的過渡期間，會採重點式場館營運以期營運最佳化，減少過度投資造成浪費，今年已編列經費約1500萬，以有限資源持續辦理園區展館營運、環境清潔、景觀及設施安全維護等作業，目前園區內的碳索生活館，提供預約導覽及環教課程，持續帶動參訪人潮。