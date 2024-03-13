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竹北頭前溪水閘門惡臭污水 竹縣環保局追查釐清

中央社／ 新竹縣13日電

竹縣議員陳凱榮今天說，民眾陳情於竹北市頭前溪堤防道路的水閘門常有不明白色混濁污水且惡臭盼改善，竹縣環保局表示，確實有浮油及白濁水情形，會追查是否為餐廳或或家庭廢水。

國民黨新竹縣議員陳凱榮今天向中央社記者表示，日前接獲民眾陳情於竹北市興隆路二段自強南路至嘉豐五路二段之間的堤防道路水閘門，常見不明白色液體排出，惡臭難聞。

陳凱榮說，前天又再次發現白濁水，水面像是飄浮一層油漬和泡沫，但在昨天前往現勘似乎已因下雨沖刷稀澤，希望縣府能加強取締偷排廢水的違規情形，以維護頭前溪的溪流生態。

新竹縣環保局向中央社記者說，昨天獲報後派員前往現勘，在隆路二段與嘉豐五路二段的河堤內水閘門關閉，流出水體為輕微混濁，其中前段白濁無明顯異味、浮渣，有些許浮油及泡沫。

環保局表示，現場量測水體PH值、導電度等都未超過標準值，稽查人員當天也循線查察，不排除是鄰近的餐廳或家庭廢水所排放，後續會繼續追查釐清。

新竹 議員 餐廳

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