苗栗縣YouBike升級2.0 海線11處站點開通

苗栗縣YouBike升級2.0系統，配合白沙屯拱天宮媽祖進香活動在即，今天先於海線地區11處站點完成開通作業，方便民眾串聯台中大甲地區租借單車，參與追隨「粉紅超跑」。

苗栗縣政府工務處指出，縣內公共自行車租賃系統YouBike自民國107年6月開通1.0版，有67處站點、1850輛單車提供服務，騎乘次數已突破549萬人次；因應舊系統契約今年底到期，推動升級作業，引進2.0系統，並增加電輔車選項，規畫至少200處站點、2500輛車，涵蓋鄉鎮市有苗栗、頭份、竹南、苑裡、後龍、通霄、公館，以及南庄、三義國際雙慢城，預定今年底前陸續完成作業。

配合通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動將於18日凌晨登轎出發，縣府先於海線地區11處站點開通YouBike2.0，將場站部分車柱拆轉增設2.0系統與1.0系統共站，方便民眾租借並能和台中大甲地區2.0系統串聯參與進香，今天在拱天宮香客大樓前舉辦啟動儀式。

工務處表示，11處站點包括通霄鎮拱天宮、白沙屯火車站、台鹽通霄觀光園區、通霄火車站、通霄鎮公所；苑裡鎮苑裡火車站、國立苑裡高中、苑裡鎮立圖書館、苑裡體育場、山腳國小，以及後龍圳青海宮。

鍾東錦指出，苗栗縣地勢多山坡地，許多道路坡度較大，升級引進電輔車後，讓公共自行車的適用對象更普及，騎乘起來更舒適輕鬆，且能與台中站點串聯使用，對推展觀光至關重要，尤其感謝相關單位努力，讓升級作業趕上媽祖進香的熱潮，一定會大受歡迎。

費率部分，縣府工務處表示，YouBike2.0一般車比照1.0收費方式；電輔車則是前2小時每30分鐘新台幣20元、超過2小時每30分鐘40元。為鼓勵民眾騎乘，今年持續實施前30分鐘騎乘補貼10元優惠措施。