地方創生及永續發展 桃園青年局辦3大活動給青年方向

為支持桃園地方創生發展，並迎接329青年節來臨，桃園青年局特別將3月打造為「青年月」，以「探索夢想島 青春不一Young」為主題，舉辦精彩豐富的系列青年活動。3月23日 將辦理「2024桃園市地方創生永續論壇暨永續團隊授牌儀式」活動，特別邀請產、官、學界專家一同討埨地方創生及永續發展的議題，開放地方創生團隊、大專院校學生與一般民眾報名參加，期望與優秀的講者一同探索永續發展的新方向。

這次講座分別邀請到小鎮文創股份有限公司創辦人何培鈞，以「你想活出怎樣的小鎮？」為題，期望藉由小鎮文創的成功模式，帶給年輕團隊有更多不一樣的想法；中原大學企業管理學系副教授李明彥，也以「大學協力地方創生-人才、產業、社區的多元整合」為題，發揮在教學領域的研究與實作能力，引領大家共同思考地方創生的多元整合型態。

論壇以「地方創生團隊如何與企業聯手創造地方永續」為題討論，由財團法人台灣地方創生基金會董事長陳美伶，分享在地方創生領域的觀察與實戰經驗，提供青年朋友不同角度的思考模式。與談人倍恩資本股份有限公司負責人謝文淵，及國立嘉義大學校長林翰謙，藉由2位在產業界、教育界專家的豐富經歷，分享兼具創意又實際的作法給參與論壇的青年朋友。