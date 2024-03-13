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地方創生及永續發展 桃園青年局辦3大活動給青年方向

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
為支持桃園地方創生發展，桃園青年局將於3月23日 將辦理「2024桃園市地方創生永續論壇暨永續團隊授牌儀式」活動，特別邀請產、官、學界專家一同討埨地方創生及永續發展的議題。圖／桃園青年局提供
為支持桃園地方創生發展，桃園青年局將於3月23日 將辦理「2024桃園市地方創生永續論壇暨永續團隊授牌儀式」活動，特別邀請產、官、學界專家一同討埨地方創生及永續發展的議題。圖／桃園青年局提供

為支持桃園地方創生發展，並迎接329青年節來臨，桃園青年局特別將3月打造為「青年月」，以「探索夢想島 青春不一Young」為主題，舉辦精彩豐富的系列青年活動。3月23日 將辦理「2024桃園市地方創生永續論壇暨永續團隊授牌儀式」活動，特別邀請產、官、學界專家一同討埨地方創生及永續發展的議題，開放地方創生團隊、大專院校學生與一般民眾報名參加，期望與優秀的講者一同探索永續發展的新方向。

這次講座分別邀請到小鎮文創股份有限公司創辦人何培鈞，以「你想活出怎樣的小鎮？」為題，期望藉由小鎮文創的成功模式，帶給年輕團隊有更多不一樣的想法；中原大學企業管理學系副教授李明彥，也以「大學協力地方創生-人才、產業、社區的多元整合」為題，發揮在教學領域的研究與實作能力，引領大家共同思考地方創生的多元整合型態。

論壇以「地方創生團隊如何與企業聯手創造地方永續」為題討論，由財團法人台灣地方創生基金會董事長陳美伶，分享在地方創生領域的觀察與實戰經驗，提供青年朋友不同角度的思考模式。與談人倍恩資本股份有限公司負責人謝文淵，及國立嘉義大學校長林翰謙，藉由2位在產業界、教育界專家的豐富經歷，分享兼具創意又實際的作法給參與論壇的青年朋友。

青年局長侯佳齡表示，今年的青年節系列活動類型多樣，除本次的地方創生永續論壇暨永續團隊授牌儀式外，3月15日及23日均有科技新創職場體驗、3月16至4月7日舉行設計學群學習成果展、3月29日青諮委員座談會及3月30日則是溪海花卉農遊等活動，期望帶給青年朋友一個豐富的認識與體驗的機會，讓對地方創生有興趣的民眾及工作者，透過活動凝聚地方創生意識，持續匯聚在地青年的創意及力量，深化地方創生的行動與能量。

為支持桃園地方創生發展，桃園青年局將於3月23日 將辦理「2024桃園市地方創生永續論壇暨永續團隊授牌儀式」活動，特別邀請產、官、學界專家一同討埨地方創生及永續發展的議題。圖／桃園青年局提供
為支持桃園地方創生發展，桃園青年局將於3月23日 將辦理「2024桃園市地方創生永續論壇暨永續團隊授牌儀式」活動，特別邀請產、官、學界專家一同討埨地方創生及永續發展的議題。圖／桃園青年局提供

團隊 桃園 青年

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