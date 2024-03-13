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楊文科疑涉貪案遭指搜到禮券 竹縣府：絕無不法

中央社／ 新竹縣13日電
新竹縣長楊文科。聯合報系記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科。聯合報系記者黃羿馨／攝影

週刊報導，檢調在縣長楊文科官邸搜到國圖禮券，楊文科前年競總是豐邑建案接待中心，雖付租金但豐邑以政治獻金回捐。竹縣府說，禮券是竹縣獲獎國圖頒贈的商品券，絕無不法。

鏡週刊今天報導，楊文科涉竹北天坑案，檢調偵訊後以新台幣50萬元交保，檢調懷疑楊文科涉嫌圖利，並查出楊文科前年競選連任總部，前身就是豐邑建案接待中心，而楊文科付給豐邑新台幣87萬元租金，豐邑則全數用政治獻金名義回捐。

對此，民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今天向中央社記者說，新竹縣長楊文科日前涉貪遭搜索，現在又爆出縣府疑有收受禮券情形，重創縣府形象，傷害民眾對縣府的信任。

蔡蕥鍹指出，政風單位應善盡監督責任，後續她也會持續監督各行政單位，杜絕任何不法情事，盼檢調儘速釐清案情。

對此，新竹縣長楊文科出席活動時表示，不評論。此外新竹縣政府提供新聞資料表示，楊文科與縣府團隊依法行政，絕無不法，盼司法勿枉勿縱，還當事人清白。

針對週刊報導提及建商提供競總及政治獻金等內容，縣府說，在復工過程一切依法行政，並無對價關係，盼外界勿不當聯想。

至於國圖禮券問題，縣府表示，事實上這是新竹縣在去年榮獲「閱讀力表現績優城市」第1名，國家圖書館頒發給縣長的2500元商品卡，以此指涉有任何不法，實在大可不必。

豐邑機構向中央社記者表示，此案仍處偵查不公開，不便多做回應，另針對政治獻金皆有依法申報，公司絕無任何行賄行為。

國民黨籍新竹縣長楊文科疑遭控涉貪，2月29日遭新竹地檢署搜索並帶回偵訊，認為其涉有貪污治罪條例之罪嫌重大，但無聲請羈押必要，訊後諭知新台幣50萬元交保。

政治獻金 新竹 楊文科

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