「粉紅超跑」18日出發 通霄警方交管措施出爐

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖113(甲辰)年徒步進香活動即將登場，「粉紅超跑」18日出發，由於今年報名人數已爆量逾17萬人，屆時進香人車眾多，轄區警方將在3月17、18日登轎、出發日，及3月25、26日媽祖回鑾，在白沙屯、通霄、苑裡地區實施交通管制，請前往進香民眾發揮公德心，遵守交通規則並配合交管。

通霄警分局指出，為能有效疏解人、車潮壅塞，管制範圍以白沙屯周邊道路為主，台1白沙、埔口、通霄、苑裡部分路段將封閉管制；台1南下車道從啟新天橋至台鹽通霄廠，規畫為行人徒步區；台61通霄、通灣、新埔、白沙屯匝道口及赤土崎慢車道，視人潮狀況，將封閉管制；白沙屯海堤路至新埔里新海樓餐廳前，由北往南單線通行。

其中，17日上午8點至下午4點，封閉台1線123.5K至126K南下車道，南北車輛均改道行駛台61通霄聯絡；17日晚間10點至18日凌晨4點，封閉台1線123.5K至127.4K南北雙向車道；彈性管制封閉台61白沙屯南向出口匝道及新埔南北向出口匝道；18日零點起至上午6點，封閉台1線127.4K至132K南下、北上車道，南北車輛均改道行駛台61通霄聯絡道。

18日零點起至中午12點，通霄台1線132K至苑裡台1線與苗47-1線口，機動分段管制，南北車輛改行通霄、苑裡外環道路及台61。

媽祖回鑾通霄的25日，全天候在苑裡台1線與苗47-1線口至通霄台1線130K北上車道，機動分段管制；26日零點起至晚間8點，台1線131.6K至123.5K南北車道封閉(分段管制)，南北車輛均改道行駛台61通霄聯絡道。