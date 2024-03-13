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當選有效確定 苗栗縣長鍾東錦：把磨難當訓練

中央社／ 苗栗縣13日電
苗栗縣長鍾東錦的當選無效訴訟今天二審判決駁回。聯合報資料照片
苗栗縣長鍾東錦的當選無效訴訟今天二審判決駁回。聯合報資料照片

台中高分院今天駁回檢方上訴的苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴，宣判當選有效確定。鍾東錦收到縣府員工送的「公理自昭」花束，他說，把磨難當訓練，繼續做好縣長分內工作。

苗栗地檢署於111年地方公職人員選舉，偵辦大湖鄉「四合一」賄選案，連帶對苗栗縣長鍾東錦提當選無效之訴，一審苗栗地院判決駁回，經檢方上訴台中高分院審理，二審今天宣判，檢方上訴駁回、當選有效，全案確定。

鍾東錦午後結束在外行程返回苗栗縣政府，副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山及多名秘書共同代表員工送上「公理自昭」花束。

鍾東錦受訪表示，對於這場官司沒有任何埋怨，覺得這是一種磨難，他把磨難當做訓練，可能自己人生中、包括選舉時的情境都是「逆光前行」，過程中雖然高低起伏，政治也難免爾虞我詐，但每個人有每個人的立場，去怪怨對事情本身並沒有好處。

鍾東錦指出，事情有做沒做自己很清楚，「我沒有害怕過」因為知道最後會真相大白，他感謝地院、高院法官明鏡高懸，把事情看得很清楚，這點要表達感謝之意。

至於官司攻防期間，律師團曾質疑檢調人員涉違反辦案程序、不當取供，將向監察院陳情請求彈劾。鍾東錦說，吵架時比較口無遮攔，總是要捍衛自己權益，倒是希望不管立場為何，若是執法的人能夠更公正，會更好。

鍾東錦強調，苗栗縣過去一直未受公平對待，不能一直忍氣吞聲，他會繼續幫苗栗鄉親做好縣長分內應做的工作，幫苗栗縣爭取更多建設、更好的福利。

鍾東錦

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