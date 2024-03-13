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桃園農博後剩11萬人次訪 園區ROT招標未果里長盼增就業機會

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋環境教育園區為2019桃園農業博覽會舉行場地，活動結束後剩下8棟館舍，桃園環保局為活化園區，2022年10月上網促參ROT招商作業，不過招商未果，預計今年下半年2度招標。圖／桃園環保局提供
桃園新屋環境教育園區為2019桃園農業博覽會舉行場地，活動結束後剩下8棟館舍，桃園環保局為活化園區，2022年10月上網促參ROT招商作業，不過招商未果，預計今年下半年2度招標。圖／桃園環保局提供

桃園新屋環境教育園區為2019桃園農業博覽會舉行場地，活動結束後剩下8棟館舍，但因場地較偏遠，前往遊玩人數銳減，桃園環保局為活化園區，2022年10月上網促參ROT招商作業，不過招商未果，預計今年下半年2度招標。民代表示，希望能增設Ubike站，讓遊客能騎車前來遊玩，當地里長也希望市府好好規畫招商，也能帶動當地就業。

過去農博近40天的活動共吸引近達194萬人次入園，園區保留博覽會期間建置8棟展館，與光電廊道、草地劇場、露營區、太陽能生命樹、景觀生態池等戶外休憩設施與綠能藝術裝置，轉型成為「新屋農博環教園區」，由環保局營運管理。

園區位在永安漁港、海螺文化體驗園區等觀光景點周邊，不過景點間車程仍需近10分鐘，加上綠蔭較少，因此遊客鮮少願意多花車程過去，環保局為活化園區，提升公共建設服務品質，去年11月辦理園區促參ROT招商作業未果。

新屋下埔里長黃量煌表示，先前有聽說園區要給廠商經營，但後來就沒消息，當地偏遠平時就是周邊居民運動休閒的公園，假日則會有民眾前往露營。但因冬冷夏熱加上園區開放，市府也需要請人來維護、除草，都需花錢。希望市府能好好經營規畫找出亮點，並創造當地民眾的就業機會，吸引外地客前往。

市議員陳睿生說，廠商意願低可能是因為園區太大，現有場地又是開放式，廠商經營管理恐遇上困難，不過園區對面有業者投資蓋飯店，朝休閒農場或其他特色亮點方面發展，也建議市府能先增設Ubike站，讓遊客能騎車前來遊玩。

環保局指出，2020年起平均每年人園人數約11萬人，先前招標ROT案時，招商條件分析評估規畫特許期為25年，投資金額為1.6億元，目前刻正調整招商條件，預計於今年下半年度第2次公告招商。

環保局說，現階段為招商前的過渡期間，採重點式場館營運以期營運最佳化，減少過度投資造成浪費，今年已編列經費約1500萬元，以有限資源持續辦理園區展館營運、環境清潔、景觀及設施安全維護等作業。目前園區內「碳索生活」館，提供民眾預約導覽及環教課程，辦理環境教育主題活動，持續帶動參訪人潮。

桃園新屋環境教育園區為2019桃園農業博覽會舉行場地，活動結束後剩下8棟館舍，桃園環保局為活化園區，2022年10月上網促參ROT招商作業，不過招商未果，預計今年下半年2度招標。圖／桃園環保局提供
桃園新屋環境教育園區為2019桃園農業博覽會舉行場地，活動結束後剩下8棟館舍，桃園環保局為活化園區，2022年10月上網促參ROT招商作業，不過招商未果，預計今年下半年2度招標。圖／桃園環保局提供
桃園新屋環境教育園區為2019桃園農業博覽會舉行場地，活動結束後剩下8棟館舍，桃園環保局為活化園區，2022年10月上網促參ROT招商作業，不過招商未果，預計今年下半年2度招標。記者翁唯真／攝影
桃園新屋環境教育園區為2019桃園農業博覽會舉行場地，活動結束後剩下8棟館舍，桃園環保局為活化園區，2022年10月上網促參ROT招商作業，不過招商未果，預計今年下半年2度招標。記者翁唯真／攝影

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