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金枝演社與白沙屯媽結緣30年 明晚巡演第300場獻給媽祖

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「金枝走演」將優質好戲送到各地民眾家門口，要讓每個人都享有看戲的權利。圖／陳少維攝影、金枝演社提供
「金枝走演」將優質好戲送到各地民眾家門口，要讓每個人都享有看戲的權利。圖／陳少維攝影、金枝演社提供

知名劇團「金枝演社」創辦人王榮裕30多年前就追隨白沙屯媽徒步進香，也是國內第一批參與白沙屯媽進香的劇場人，15年前他啟動全台巡演計畫，發願演遍319鄉鎮，讓各地鄉親免費觀賞好戲；今年白沙屯媽進香，金枝演社將在拱天宮「放頭旗」當天在白沙屯演出，要將達陣的第300場戲獻給媽祖婆及隨香信眾。

苗栗縣文化觀光局指出，近年文化平權成為政府推動的主流政策，早在15年前王榮裕就以這個簡單理念，帶全團啟動「金枝走演．美麗台灣」全台巡演，發願要演遍319鄉鎮，自籌經費主動將好戲送到民眾家門口，邀大家免費看戲，2009年6月迄今已為近20萬民眾打造出戲棚的幸福記憶，今年3月14日周四晚間7點，金枝演社要為白沙屯媽進香獻上第300場次的達陣演出，歡迎大家來白沙屯拱天宮廟前停車場共襄盛舉。

金枝演社與白沙屯媽有深厚淵源，王榮裕是首批參與白沙屯媽祖進香的劇場人，此後持續隨行30年，包含全程參與18次，還有6年擔任進香隊的「頭旗組」，他創立金枝演社後，多數團員也跟著他一起徒步進香，金枝演社早期作品「潦過濁水溪」也是王榮裕和團員在歷經進香洗禮後發展而成的創作。

文觀局表示，金枝演社全台巡演的第300場次是劇團達到目標前的一大里程碑，象徵這項艱鉅的全台走演之旅已邁入終站倒數，14日晚間在白沙屯拱天宮廟前停車場將演出金枝演社的經典歌舞喜劇「可愛冤仇人」，這場演出結束後，3月15、16日兩天將再分別至卓蘭國小、銅鑼國小巡演，相關資訊可上金枝演社官網或苗栗文觀局官網查詢。

「金枝走演」這次在苗栗縣的演出海報。圖／苗栗縣文化觀光局提供
「金枝走演」這次在苗栗縣的演出海報。圖／苗栗縣文化觀光局提供
金枝演社「可愛冤仇人」是歡樂逗趣的歌舞喜劇，讓台上台下打成一片。圖／塗建榮攝影、金枝演社提供
金枝演社「可愛冤仇人」是歡樂逗趣的歌舞喜劇，讓台上台下打成一片。圖／塗建榮攝影、金枝演社提供
金枝演社2018年第200場在台中國家歌劇院廣場合影。圖／陳少維攝影、金枝演社提供
金枝演社2018年第200場在台中國家歌劇院廣場合影。圖／陳少維攝影、金枝演社提供

劇場 白沙屯媽祖 苗栗縣

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