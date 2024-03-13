桃園一爛尾工地鄰損建商卻擺爛5年 住戶憂居安抗議盼市府介入

桃園市平鎮區南京路一處夾雜兩棟房屋的工地，開挖5年來工地閒置荒廢，造成周圍相鄰18戶房子或龜裂或受損，住戶忍無可忍今天上午由市議員楊家俍、金星里長程明泉陪同在工地拉白布條抗議，楊家俍和住戶指控，黃騰建設的工地造成鄰損，5年來不聞不問，鄰居住宅結構損害擴大，合理懷疑建商想透過危老都更法律漏洞，讓鄰宅變危樓再收購，要求市府介入還給住戶居住安全。

黃騰建設在平鎮區南京路125巷旁的工地爆發相鄰住宅損害工安事件，楊家俍、程明泉和住戶在該工地前辦理「無良建商挖天坑，毀人家園無聞問」抗議記者會，楊家俍現場撥通黃騰建設公司電話溝通，卻無人接聽，楊留言要求黃騰建設人員出來與鄰損住戶協商解決。

桃園市府建管處表示，黃騰建設2019年取得建照和使用執照興建工地，當年7月相鄰住戶損害檢舉，市府會勘判定施工造成鄰宅損害，隨即列管工地使執，去年9月住戶再檢舉鄰損，市府請桃園市土木技師公會開挖檢查，要求建商與鄰損住戶協商，住戶今天再檢舉，市府會派人再稽查，建商如再置之不理，市府不會解除使照管制，並對該建商的其他工地加強檢查管制。

楊家俍、程明泉說，黃騰建設2019挖地下室造成鄰損，迄今5年來放任閒置不管，合理懷疑建商以待變，想透過危老都更的法律漏洞，造成周邊鄰宅變成危樓，地基掏空、地期受損，達到收購合建目標，危及周邊居民生命安全，目前鄰宅18戶已3戶被收購，這家無良建商拖著不聞不問，居民站出來要求建商處理，市府和消保官也必須介入，還人民居住安全，並擴大檢視楊梅等地蓋的另2個工地是否危及鄰宅受損，也呼籲消費者注意。

受損陳姓等多位住戶表示，建商當年挖地基就沒有任何防護，造成相鄰18戶住宅地基流失嚴重，房子後陽台地板及天花板、牆壁裂縫龜裂逐步擴，住戶曾找建商協調，未料建商翻臉不認帳，只提大家一起合建，現在3戶已被收購，其他住戶不拒絕收購，建商至今卻沒有任何賠償、放著擺爛，住戶只希望建商修復房子，居住安全。