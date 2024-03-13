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舒緩竹科塞車！竹市關新路延伸段盼打通到竹縣公道五路

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
新竹市政府地政處指出，這條關新路延伸段僅施作至竹市轄內柯子湖溪左岸防汛道路，因右側為新竹縣轄管土地，目前未能直接跨縣市銜接公道五路。圖／市府提供
新竹市政府地政處指出，這條關新路延伸段僅施作至竹市轄內柯子湖溪左岸防汛道路，因右側為新竹縣轄管土地，目前未能直接跨縣市銜接公道五路。圖／市府提供

新竹市關埔地區及科學園區周邊區域長期交通壅塞，用路人苦不堪言，新竹市在今年2月於慈濟路、關新路延伸段道路工程開放通車，不過要銜接竹縣公道五路，最窄處寬度不足3米，無法會車。對此，新竹縣已將此案納入都市計畫案，縣市政府預計下個月要確認道路範圍後，將報請內政部審議。

新竹市政府地政處指出，這條關新路延伸段僅施作至竹市轄內柯子湖溪左岸防汛道路，因右側為新竹縣轄管土地，故未能直接跨縣市銜接公道五路，其中，員新橋銜接竹美路二段5巷通往公道五路，最窄處寬度不足3米，導致車輛無法會車。

新竹市政府在園縣市高峰會第五次會議中提案，盼新竹縣府及科管局協助開闢道路銜接，會議現場也獲竹縣與科管局大力支持，新竹市府也商請竹縣盡速完成都市計畫程序和用地取得、竹科管理局協助爭取用地取得的經費等，以紓解竹東、竹北往返園區間的交通壅塞問題。

新竹市府表示，透過新竹縣市溝通整合平台上，與竹縣府協調接續向東開闢延伸至公道五路，直接串連竹北、竹東往返關埔地區及科學園區，讓大新竹生活圈交通路網更加暢通完善。

對此，新竹縣府產發處回應，柯子湖溪以東、新竹縣轄區內部分農業區，新竹縣府已將此案納入「變更竹東（頭重、二重、三重地區）都市計畫第三次通盤檢討案，預計下個月新竹縣、市政府工務單位將先討論確認道路範圍和寬度，都計單位再從中了解如何變更後，將送內政部審議。

竹市關新路延伸至竹縣公道五路的建議延伸段。記者郭政芬／翻攝
竹市關新路延伸至竹縣公道五路的建議延伸段。記者郭政芬／翻攝

新竹 竹科 都市計畫

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