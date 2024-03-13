聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹北頭前溪水閘門冒白色油汙竄惡臭 環保局稽查追元凶
新竹縣頭前溪下游堤防道水閘門，有民眾投訴近來常遭偷排不明白色液體、惡臭難聞，前天（11日）水面更是浮出一片白色油汙，令人作噁。新竹縣議員陳凱榮表示，希望縣府嚴加取締偷排廢水；竹北市民代表游雅婷也希望環保局主動出擊，直接嚴懲違法業者。新竹縣環保局表示已派員稽查，疑似餐飲業排放或附近生活汙水長期累積，將持續追蹤。
羅姓居民向陳凱榮投訴，頭前溪中游隆恩堰為供應大新竹地區用水的取水口，而頭前溪興隆路至嘉豐五路二段間的堤防道水閘門，常遭偷排不明白色液體、惡臭難聞，嚴重汙染環境與水域，且附近也有農友種植農作物，再以受汙染的水體灌溉，「人們吃下肚衛生堪慮！」
陳凱榮也表示，雖然前天的白色汙水經過一場雨，已被稀釋不少，但附近居民頻陳情表示該水域常遭受廢水汙染，散發的惡臭也已嚴重影響空氣品質，盼縣府嚴加取締偷排廢水、找出排放元凶。
游雅婷也表示，新竹縣政府一直未能有效處理河川汙染的問題，從關西鳳山溪汙染事件，到幾個月就復發的豆子埔溪汙染，都是後面補破網說會嚴懲，但根本沒辦法有效的治本，盼環保局一改受害者姿態、主動出擊，針對法規等方面嚴懲違法業者。
新竹縣環保局表示，民眾陳情的流域在頭前溪下游，不會影響取水，昨天（12日）環保局已派員稽查，水閘門已關閉，閘門流出水清澈無明顯味道，現場疑似餐飲業排放廢水或附近生活汙水長期累積造成，量測pH值7.27，後續將持續追蹤。今天環保局將再度派員稽查，若查明為業者排放，將依違反水汙染防治法第30條規定，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言