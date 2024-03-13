桃園規畫綠園道「思考平衡發展」

桃園市政府日前宣布將打造鐵路地下化後的地面路廊成為綠園道，立委萬美玲、魯明哲、呂玉玲認為應從長計議，以紓解壅塞交通為重，再兼顧綠化；市府昨表示，完工時間尚早，將參考各方意見，解決現有問題也思考平衡發展，朝最有利市民的方向設計綠園道。

未來的綠園道現已引起討論，都市發展局長江南志解釋，綠園道同樣有交通功能，不是只給人走、不讓車行，市長張善政也指示要具備公共運輸功能，因此設計可能性很多，會找出各界都接受的方案。

立委魯明哲說，新路廊長達16公里，全部規畫綠園道是極端理想，現行台1線每天尖峰塞到動彈不得，新路廊須考慮交通問題，建議規畫兼具休閒綠化功能即可。

立委萬美玲也認同，強調新路廊和省道平行，很適合也有必要規畫成桃園到中壢的第2條公路，先設法疏解省道塞車，再兼顧綠化。

台北鐵路地下化後的地面市民大道依舊車多，立委呂玉玲說，桃園可以借鏡，未來新路廊應配合車站設計，建議規畫客運廊道，解決塞車又方便長者搭車。

市府交通局長張新福則指出，新路廊功能可和台1線適度區分，台1線以通過性車流為主，新路廊以提供前往車站的需求為主，可規畫方便民眾抵達車站的大眾運輸服務，包括密集的接駁公車路線和適當的人行道或自行車空間。

都發局長江南志認為，未來南北向交通型態會改變，的確應鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，思考新路廊則需要更前瞻。