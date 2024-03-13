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鄭文燦：機捷增購各攤30億 張善政：中央沒談過

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
行政院副院長鄭文燦（中）與桃園市長張善政（左二）昨聯袂視察機捷A8站，這是鄭3月第3度訪桃園，昔日「桃園王」頻回防本命區引發議論。記者鄭國樑／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）與桃園市長張善政（左二）昨聯袂視察機捷A8站，這是鄭3月第3度訪桃園，昔日「桃園王」頻回防本命區引發議論。記者鄭國樑／攝影

行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材與桃園市長張善政等人昨視察機場捷運A8林口長庚站，鄭文燦宣布，因應運量持續增加，支持機捷增購列車，與交通部討論後初步規畫10輛列車，總經費約60億元，中央和地方分攤各半，增購列車前要先完成機捷資產轉移給桃園市府，達到捷運法管用合一的規定。不過，張善政和桃捷公司昨表示，之前沒看過這個版本。

鄭文燦在桃園市長任內就向中央爭取增購機捷列車，交通部也想要完成資產轉移，但雙方對經費分攤的比率未達共識。鄭文燦昨天宣布方案，機捷增購10輛列車的計畫，包括6輛直達車、4輛普通車，直達車中央負擔84%經費，普通車中央不負擔，初步估算中央和地方各分攤50%經費，分批訂購。

張善政、桃捷公司董事長沈志藏都說之前沒有看過，中央也沒談過這個版本，但市府會好好研議；張善政表示，機捷資產轉移的部分由市政府負擔10億元接管，他可以接受，但是增購列車負擔各半，相當於市政府要出資30億元，這部分還要再研議。

沈志藏說，過去和交通部溝通過幾次增購列車、資產轉移方案，今天第一次聽到上述版本，市政府原先提出的增購計畫是15輛列車，包括9輛直達、6輛普通車，總經費要90億元。

張善政和沈志藏表示，當初計畫增購15輛列車，是希望能夠達到直達車和普通車每10分鐘各一班車的目標，等於每5分鐘就有一般列車（機捷目前非尖峰往往要15分鐘一班），現在交通部提出10輛車的計畫，桃捷公司還要請交通部提供資料精算，再和交通部溝通，希望盡快完成列車增購計畫。

交通部長 機捷

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