鄭文燦頻回防桃園 2026轉戰雙北？

行政院副院長鄭文燦與桃園市長張善政昨天聯袂視察機捷A8站，這是鄭文燦3月第3度造訪桃園，昔日「桃園王」頻頻回防本命區引發議論。國民黨桃園市議員凌濤說，鄭文燦試圖爭取挑戰雙北市長的門票，最大關鍵是準總統賴清德態度；民進黨新北市立委張宏陸說，現在談2026還言之過早，鄭文燦目前進可攻、退可守，也有可能在行政院「更上一層樓」。

鄭文燦昨視察地點是「下接桃園龜山、上望新北林口」的機捷A8站，「接桃園、望新北」地緣政治更引發想像。地方熱議，鄭文燦可能回鍋再戰桃園市長，也被拱選雙北市長，但鄭若挑戰雙北市長，未來可能面對民進黨立委蘇巧慧、內政部長林右昌的黨內競合。

對此，鄭文燦說，現在唯一工作就是幫助行政院長陳建仁做好內閣工作，也協助各地方政府完成每項工作。

鄭文燦近期桃園行程滿檔，2周前桃園捷運棕線計畫核定，鄭隨即率交通部長王國材視察；不到7天，鄭又接連視察桃園棒球場、機捷A8站，張善政均全程陪同。鄭文燦視察時曾喊話，「我丟球丟準一點，市府接球也要接準一點」，兩人互動受關注。

國民黨立委徐巧芯說，據她打聽，鄭文燦520後應是續任副閣揆，的確可能參選2026台北市長，最後關鍵是賴清德。國民黨台北市議員李明賢說，鄭文燦桃園8年執政，幾乎淪為桃園的票房毒藥，研判鄭轉戰雙北機會高。國民黨新北市議員吕家愷說，鄭文燦與北北基桃生活圈關係密切，的確很有可能挑戰新北市長，但鄭要先面對黨內廝殺，以及過去桃園市府時期的弊案檢驗。

民進黨台北市議員簡舒培說，現在講2026都太早，對民進黨來說，最重要還是賴清德520就職後，新閣揆上路的執政成績。張宏陸指出，鄭文燦視察桃園很正常，畢竟是行政副院長，每個地方都是轄區，鄭當然有資格到各地參選，但目前當務之急，是先把新的行政院團隊建立好，後續才能去談百里侯人選。