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桃園新屋探索生活館百場導覽活動 1000個導覽名額開放報名

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園環保局積極推動環境教育，今年3月開始在新屋環境教育園區「碳索生活館」陸續辦理100場導覽活動，超過1000個名額，目前已開放3月的導覽活動報名。圖／桃園環保局提供
桃園環保局積極推動環境教育，今年3月開始在新屋環境教育園區「碳索生活館」陸續辦理100場導覽活動，超過1000個名額，目前已開放3月的導覽活動報名。圖／桃園環保局提供

桃園環保局積極推動環境教育，並將環境教育政策轉化為具體行動，今年3月開始在新屋環境教育園區「碳索生活館」陸續辦理100場導覽活動，超過1000個名額，目前已開放3月的導覽活動報名，後續每月將在護守桃花源臉書粉絲專頁公告。

「碳索生活館」採用環保概念建造，展館運用貨櫃立方體的模組，內部空間設計除了可讓民眾體驗課程外，也開放民眾自由參觀。

導覽活動除了參觀2樓展示區碳索我的家，提供居家生活節能減碳妙方；還包含1樓展示區海洋劇場，使用廢旗布製作成巨藻林，加上燈光投影，讓民眾宛如進入海底世界，認識海洋廢棄物對海洋環境的影響。

深受親子歡迎的體驗課程，包含結合樹葉書籤、種子吊飾、太陽能車、種子盆栽創作等手作體驗。透過「碳索生活館」主題導覽傳遞「碳」與生活間的關係，帶領民眾一起學習日常生活可行的減碳行動、環保措施等理念，並將減碳作為在生活中實踐。

環保局長陳世偉表示，自2019年桃園農業博覽會場域展期結束後轉型成為「新屋農博環境教育園區」，園區中「碳索生活館」在環境教育設施場所評鑑榮獲優異單位，去年總參訪人數超過3萬人，獲得民眾好評，期待「碳索生活館」持續透過環境教育推廣，成為桃園民眾親子共學、寓教於樂的好場所。

報名連結及更多活動資訊可至桃園環保局護守桃花源粉絲專頁查詢，歡迎有興趣的民眾報名參加。

桃園環保局積極推動環境教育，今年3月開始在新屋環境教育園區「碳索生活館」陸續辦理100場導覽活動，超過1000個名額，目前已開放3月的導覽活動報名。圖／桃園環保局提供
桃園環保局積極推動環境教育，今年3月開始在新屋環境教育園區「碳索生活館」陸續辦理100場導覽活動，超過1000個名額，目前已開放3月的導覽活動報名。圖／桃園環保局提供

桃園 減碳 親子

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