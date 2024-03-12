石門水庫水量剩41%乾旱加速 「酋長石」探頭連身體都露出

桃園市石門水庫水情吃緊！石門水庫水位、水量持續下探，石門、寶山水庫昨天進行今年來第3度人工增雨，但成效不佳，石門水庫至今天中午，水位降至227.9公尺、蓄水率剩下41.6%，石門水庫的渡船遊艇業者說，石門水庫乾旱，水位一直下降，夢幻草原、酋長石都清楚露出來，酋長石連身體都看到了。

這波春雨來臨，北區水資源分署昨天配合在石門水庫山區集水區燃放地面型焰劑人工造雨，石門及寶二水庫集水區昨天20及30毫米雨量，估計為桃園及新竹地區帶來300及100萬噸水量，不過水庫至今天中午，水位繼續降至227.9公尺、蓄水率41.6%、蓄水量8555萬噸，石門水庫舉辦水上媽祖遊湖遶境祈雨，希望透過水庫媽祖罕見出巡加持，帶來第三波春雨。

北區水資源分署表示，目前進入3月中旬，桃園及新竹地區農田陸續完成整田插秧，接著進入一期稻本田期，農民採低水供灌模式，自3月下旬水量起會大幅降低，可減緩水庫出水量，依水情及未來降雨預測，一期稻作供灌無虞，但呼籲民眾養成節約用水習慣，持續定供水穩定。