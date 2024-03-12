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國1增設造橋交流道變更案公開展覽30天 21日辦說明會

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
國道1號增設造橋交流道及聯絡道計畫，去年10月間由行政院核定約26億元，該計畫位於造橋鄉都市計畫東側，其範圍鄰近舊有造橋收費站周邊區域。圖／本報資料照片
國道1號增設造橋交流道及聯絡道計畫，去年10月間由行政院核定約26億元，該計畫位於造橋鄉都市計畫東側，其範圍鄰近舊有造橋收費站周邊區域。圖／本報資料照片

為提升造橋地區交通便利性並促進地方整體發展，苗栗縣政府辦理「國道1號增設造橋交流道可行性研究」，經行政院核復「同意照辦」，並配合辦理造橋交流道及苗14線聯絡道都市計畫檢討變更，公開展覽期間自3月6日起30天，預定21日下午2點在造橋社區活動中心舉辦說明會。

縣府表示，公開展覽期間內，任何公民或團體可以書面提出意見，後續將由縣府都市計畫委員會逐案審慎研析處理情形，再提內政部都委會審議。

國道1號增設造橋交流道及聯絡道計畫，去年10月間由行政院核定約26億元，該計畫位於造橋鄉都市計畫東側，其範圍鄰近舊有造橋收費站周邊區域，包含國1以西及台鐵造橋車站附近地區，增設交流道工程費與用地費等所需經費由國道公路建設管理基金全額支應。

至於有關鄉道苗14線聯絡道路拓寬所需經費，因屬地方政府應辦事項，由縣府另向交通部公路局生活圈道路建設計畫申請獲同意補助，行政院並允諾免除地方配合款，全案預計115年3月發包動工，119年9月完工。

完整都市計畫書、圖，在造橋鄉公所及縣府工商發展處（都市計畫科）公開展覽，民眾也可上網至縣府首頁-主題服務-苗栗縣都市計畫資訊查詢系統-都市計畫公開展覽案件（https://www.miaoli.gov.tw/News.aspx?n=9494&sms=14676）查詢。

國道 行政院 都市計畫

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