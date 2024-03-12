桃園棒球場新賽季開打變數多 市議員指內野看台也積水

樂天桃猿主場桃園棒球場整修工程因雨攪局，草皮生長不如預期，趕在中職新賽季開打前完成改善出現變數。除了草皮，民進黨桃園市議員余信憲指內野觀眾席也有積水情況，呼籲市府妥善處理，顧好施工品質，讓樂天桃猿趕快回家；對此，桃園市體育局表示正在了解中。

中職樂天桃猿的開幕戰在即，但草皮生長不符預期讓賽事出現變數，行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政與中職會長蔡其昌等人昨天會勘，仍無法做出肯定結果，球團則已覓地在他處開打。

余信憲昨天參與會勘，除了關注草皮生長狀況，也發現內野R區觀眾席積水。他說，每次看球都買不到的內野R區，想說趁會勘看一下視野，沒想到一踏下去，就像踏到水窪一樣。

余信憲表示，以他的觀察，內野R區積水主要在第一排的位置，水深大概3公分，而其他較高的觀眾席則有水流過的痕跡。桃園最近只是下小雨，觀眾席就積水成這樣，下大雨還得了，希望市府能夠盡速協助，維持施工品質，讓樂天桃猿趕快回家比賽，不要被其他球隊球迷當作調侃的素材，這會讓桃猿的球迷非常尷尬。

桃園市體育局表示，桃園棒球場此次整修工程為排水、草皮、照明和外野看台座位改善，關於內野座位積水問題，目前正視合約內容了解中。