新竹晶品城歇業後將改做醫美、長照 高虹安今回應了

新竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心「晶品城」商場開業7年多，去年因經營權易主陸續有攤商陳情遭片面提前解約，民進黨市議員劉康彥指出，晶品城已傳出將於本月15日熄燈，並換了新經營者，但仍有兩間業者還在營業，近期卻傳出將改經營醫美、長照，還有室內設計圖流出，但BOT案拿來做醫美符合「絕大多數新竹市民的公共利益」嗎？高虹安今回應，市府尚未收到設計圖審核，一切都依法依規處理。

高虹安說，晶品城BOT合約早在2013就簽訂完成，持續營運到去年，但前經營團隊積欠市府租金、權利金及違約罰款共3400萬元，市府雖持續與前經營團隊協商，對方仍無力支付，後來有新的團隊接下股權，立刻還清市府欠款，也正常繳納租金，市府目前仍繼續維持合約運行。

高虹安表示，網路上流出的設計圖，她第一時間就要求各局處檢視，目前新經營團隊僅申請公益法人，市府並沒有收到該設計圖，這有可能是作為經營團隊在內部交流討論使用。

市府指出，晶品城與櫃位攤商的糾紛，依契約規定，晶品公司與其代理人、受僱人、受任人、承包商或任何第三人間因興建及營運所生之所有權利義務由民間機構負責，市府不會放任晶品公司恫嚇攤商。

晶品城2023年6月轉換股東及經營團隊並決議轉型後，與原公司達成協議解約，並協調與進駐櫃位陸續轉換及解除合約，並由該公司負擔解約賠償金。

另外，市府說，該業者申請變更立體多目標作「社會福利設施（長期照顧服務機構：住宿型及日照服務型長期照顧機構、社區式長照機構家庭托顧、多功能長照據點）」使用，已於去年12月7日由市府審查後同意核發多目標使用許可，後續會依契約及規定審慎審查民間機構未來經營內容。

劉康彥說，晶品城現在還有兩間業者租約未到期，一個是密室逃脫，另一個是手搖飲，但新的晶品城經營者為了讓下一批團隊進駐，卻以保養名義斷水斷電，停止手扶梯運作，讓消費者誤以為這是停擺的商城。而市府以這是BOT案，用所謂業者「私人契約爭議」為由，不願出面主持公道，這種消極態度，形同放任業者恫嚇攤商。

如今，網路群組已流出晶品城轉做長照的一樓室內裝修設計圖，原本的商場要變更使用類別，改成多功能長照據點、社區式長照機構，改做頂級醫美、頂級牙醫、精品超市，還要新建病床梯。