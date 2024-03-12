活動頻繁 竹北水圳公園草皮嚴重受損又枯黃

新竹縣高鐵新竹站旁的水圳森林公園腹地廣大，有大草皮、湖泊和水圳廣場，舉辦野餐、市集和音樂會等活動頻繁，有里民指出草坪嚴重受損又枯黃，加上大卡車裝載設備也壓毀，缺乏管理和養護。竹北市公所說，今年度已規畫相關保護措施，將分階段辦草皮修復作業。

民眾向中興里長莊淙澍陳情指出，竹北燈會結束後，水圳公園草坪受損嚴重，以後是否可先做保護措施？公園草地越來越貧瘠，綠草如茵已不復見，是否不要讓活動在草坪上舉辦，或先暫停頻繁的場地出借？也有居民說，以前雨後一周內草就長得很茂密，現在土都硬了。

還有居民說，大家樂見辦活動一起參與，但大型活動需架舞台、音響，大卡車會直接進草坪裝載設備，很難不輾壓草坪，人員踩踏也一樣，盼有所限制、規畫休養期或以其他方式運送設備。

莊淙澍表示，居民意見已轉給竹北市公所處理，去年也發文請公所規畫獨立的工程車場布進出車道，為此，水圳公園周邊的步道將重新設計，還能避免施工車輛壓壞人行道地磚。

竹北市公所回應，今年度已規畫水圳森林公園草坪保護措施，將分階段辦理草皮修復作業，目前也進行「新竹縣竹北市公園廣場綠地管理及收費辦法」修訂，並列管年度大型活動借用公園辦理次數，嚴格規範借用單位使用條件。