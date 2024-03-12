竹市刪基層運動獎勵金 惹議

新竹市府教育處今年起取消國中小學聯合運動會和市運會及游泳賽事的前三名獎勵金，引發家長熱議，議員楊玲宜昨指出，近期接獲不少家長抗議，呼籲市府恢復原有獎勵制度；市府回應，新制對田徑及游泳以外的運動選手和教練更公平，不僅保留破大會紀錄獎勵金，更大幅提升多項獎勵。

市府上月修正「新竹市績優運動選手及教練獎勵金」，破全國紀錄選手獎勵金從原本2萬提升至6萬元，教練獎勵金從1萬提升至5萬元，並增加全中運、全民運選手和教練獎勵金等。

楊玲宜說，過去竹市運動會及竹市中小運獎勵金1年約250萬元，今年市府片面取消，挪用給全國比賽獎勵，如果沒有支持基層選手與教練，何來破全國紀錄、全國前三名佳績期盼？照顧基層運動應是擴大補助項目，不是為了公平卻本末倒置全面取消原有的獎勵項目。

市府回應，竹市中小學運動會及全市運動會屬市級比賽，對象普及，比賽項目僅田徑及游泳兩項，但竹市每年各項運動包括跆拳道、排球、足球、射箭、網球等項目的同等級市盃賽達20場次以上，卻沒有同等獎勵金，長年不公。

市府說，已大幅提升及擴增選手及教練的獎勵，現在破全國紀錄的選手獎勵金與教練獎勵金都提升，針對基層反映多年的大型賽事銀牌及銅牌教練獎勵金一併增列，學生運動員獎勵金也增列全中運個人賽第5、6名獎勵等，並將教育部學生運動聯賽所認定的盃賽，比照全中運團體項目獎勵標準頒發獎勵金，市府不僅大幅提升、更擴增選手及教練的多項獎勵。