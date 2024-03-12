新梅龍快可行性評估 4月中招標

桃園市府長期爭取新梅龍快速道路，藍綠民代認為計畫至今八字沒一撇，憂龍科三期推動緩慢，恐連帶影響新梅龍規畫進度。市府昨強調，推動進度不受影響，交通部已進行可行性評估前置作業，預計4月中招標。

市府提出五橫五縱串連城鄉遠景，第1期優先推動路網為新梅龍和板龍快速道路，其中新梅龍計畫盼紓解3條國道和台66線快速道壅塞問題，並提供桃竹苗產業區至桃機替代道路。經市府爭取，政院去年指示公路總局納入今年初可行性評估，地方也續關注推動進度。

「就怕屆時不做了。」議員張肇良表示，推動新梅龍快速道路最重要的原因，是作為龍科三期的交通配套，不過目前龍科三期的徵收、開發和未來招商等還在研議，進度不明，地方也憂心新梅龍進度受影響，唯一不變的是台66線接國1路段天天塞車，盼新梅龍盡速開闢、串連國1，紓解沿線交通。

議員周玉琴說，儘管楊梅已有國1幼獅和楊梅交流道，但通勤時間道路依舊壅塞，盼新梅龍快速道路近期能有具體進度；在正式開闢前，也建議將楊梅待闢或拓寬的道路納入評估，紓解楊梅日益嚴重的聯外交通問題。

「推動進度不受影響。」副市長蘇俊賓說，市府跟行政院多次溝通，已有默契和共識，會續推龍科三期計畫，相關土地、交通配套也會同步進行，避免後續造成交通黑暗期；新梅龍快速道路計畫喊出多年，如今中央啟動可行性評估就是最大里程碑，雖然現階段談精確路線言之過早，但對土地、居民的影響一定會降到最低。

交通局補充表示，新梅龍快速道路計畫路線全長約25.75公里，路寬30公尺至40公尺，未來可串連國1、國3、台1線、台3線、台15線、台61線，作為新屋、楊梅、龍潭地區聯外道路，現已進行可行性評估前置作業，4月中將上網公開招標，市府會全力配合相關作業。