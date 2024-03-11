精神障礙者自主互助營運 苗縣第2間會所揭牌

苗栗縣政府為協助精神障礙康復者早日融入社會、減輕家庭照顧負擔，開辦縣內第2處協作模式服務據點「合心三角會所」，今天在竹南鎮揭牌。

苗栗縣政府社會處指出，衛生福利部在各縣市推動布建「精神障礙者協作模式服務據點」，幫助康復出院的精神障礙者藉由自主互助的會所模式運作，重獲自信，融入社區生活；縣內精神障礙者約3200人，繼民國111年在苗栗市開辦第1間「築心會所」後，選定在竹南鎮開辦第2間會所。

縣府社會處申請衛福部精神障礙者協作模式據點計畫補助新台幣391萬元，縣府自籌65萬元，總計經費456萬元，委託社團法人苗栗縣創世紀關懷弱勢協會在竹南鎮環市路經營，取名為「合心三角會所」，今天由縣長鍾東錦、社會處長張國棟、衛生局長楊文志及多名民意代表共同揭牌。

社會處說，會所有別於醫療模式，最大的不同在於「相信會員」，也就是相信精神障礙者的潛能，透過工作日的分工來強化會員的自立能力，會所的營運分為行政關懷組和餐飲活動組，透過日常生活中的事務讓會員學習、形成互相支持的夥伴關係與同儕網絡。

鍾東錦表示，康復的精神障礙者，需要類似長照政策「日照中心」的機構介入協助，希望未來能在每個縣議員選區至少擁有1個精神會所，提供會員相互交流、相聚，透過日常生活中的事務，學習如何為自己的人生做決定。

社會處指出，「合心三角會所」去年12月起試營運，目前有8名會員，最多可服務40名會員，精神康復者加入會員後可以自主決定會所如何營運，目前舉辦活動包括成長團體、藝術創作、健康體能促進、園藝和烹飪等課程。