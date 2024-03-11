千名警民交管！自由車國際賽在桃園 百名國際選手上路

2024「國際自由車環台賽-桃園市站」今盛大舉行，共有38個國家、24支隊伍、205位選手參加，由市長張善政親自領騎自桃園市政府出發，行經10個行政區後抵達終點復興區角板山仁愛停車場，總長達123.79公里，今警方共動用1237名警、民力維持競賽安全和秩序，讓賽事圓滿順利結束，單站冠軍由以色列選手哈洛因拔得頭籌。

桃園市警局今動用警力960名、民力277名，合計1237名警、民力，在嚴密的交通管制下，選手盡情在賽道競逐、奔馳，賽事圓滿順利結束，單站冠軍由以色列選手哈洛因拔得頭籌，其次為西班牙選手科博卡永、以色列選手布萊克摩爾，各國選手均盛讚警方的完美交管，有效提升台灣競賽國際形象。

因應這次國際頂級自行車賽事，警察局採取「賽事出發較往年延後半小時以減輕交通衝擊」、「主官坐鎮聯合指揮所指揮勤務運作」、「透過M-POLICE及天羅地網系統在聯合指揮所掌握競賽全般狀況」、「多次複式全路線會勘確保賽事順利」、「『精準式』交通管制確保賽道安全並減輕交通衝擊」及「多國語言交管資訊卡強化宣導資訊傳遞」等6項精進作為，強化賽事維安及交通管制疏導規劃，圓滿達成交管成果。