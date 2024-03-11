棒球場地下停車場有結構疑慮 竹市議員指曾開放罔顧安全

竹市議員楊玲宜說，竹市府稱棒球場地下停車場有結構疑慮將暫停營運以施工，但市府過去竟開放停車場使用是罔顧安全，市府說，檢測後才發現棒球場覆土高度超出原設計，後續施工改善。

新竹市政府今天向中央社記者表示，為辦理棒球場過載土層移除作業等，從4月1日起新竹棒球場地下停車場因應施工暫停營運，目前有42名月租戶將通知改至鄰近公有路外停車場申請車輛月租停放。

民進黨新竹市議員楊玲宜今天告訴中央社記者，若按照市府說法，新竹市棒球場覆土過重導致地下停車場有結構危險的疑慮，而過去卻開放地下停車場月租與市民停放，根本就是罔顧市民安危於不顧。

楊玲宜說，竹市府也未清楚說明對於覆土載重是否過量的依據為何，是否公平公正第三方所提出來的相關檢驗報告等依據。

她表示，市府應要盡快解決問題、建設新竹，這才是新竹市長高虹安的首要功課，但市府放任竹市棒球場逐漸成蚊子館，無法如期啟用球場，現在又禁止地下停車場使用，這都非市民所樂見。

對此，新竹市政府說，因棒球場覆土高度超出原設計，將辦理棒球場過載土層移除作業與棒球場重新設計，預計3月完成發包作業、4月中進場施工移除過載土層，並同步重啟前置發包作業。

市府表示，棒球場從民國111年起發現多項缺失，市府依統包需求書及相關契約規定要求改善，除球場排水未符合契約外，還有球場的覆土厚度應是30公分但現場是65公分，也是後續在進行相關檢測後，才發現不符契約。

市府說，待棒球場改善工程完成後，停車場開放營運將優先承租予舊月租戶，確保相關權益。

竹市府曾邀場務專家歐森（Chad Olsen）檢測棒球場，歐森與高虹安等人在去年7月13日展開新竹市立棒球場場地檢測與評估工作。

依據檢測分析報告，新竹棒球場表土層材質無法提供足夠的排水性能，內野土壤成分未達職業標準，沙子、淤泥及粘土的比例也不符合棒球場的行業標準等。