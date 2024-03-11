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球場趕不及球季！鄭文燦視察急消毒 張善政力展地主之誼

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
行政院副院長鄭文燦（前左三）、桃園市長張善政（前左四）等人今天一同視察桃園棒球場，了解改善工程進度。記者余承翰／攝影
行政院副院長鄭文燦（前左三）、桃園市長張善政（前左四）等人今天一同視察桃園棒球場，了解改善工程進度。記者余承翰／攝影

桃園球場整修工程由於球場草皮生長不理想，幾乎確定趕不上3月31日的樂天桃猿主場開幕戰，甚至可能4月都不能打。行政院副院長鄭文燦今前往視察，桃園市長張善政也陪同。現場人士觀察，鄭、張2人今天消毒意味濃厚，除強調整修工程並未延宕，雙方不時交頭接耳，互動密切。近期鄭文燦頻繁到桃園視察，明天行程據悉張善政也會陪同，雙方持續「積極友善」互動，也引發地方討論。

中華職棒新球季將開始，樂天桃園棒球場原預計本月31日迎接桃猿隊新球季首場主場球賽，卻傳出草皮等優化工程恐無法趕上開季，引發討論。

鄭文燦、張善政今前往球場視察，聯訪時媒體詢問鄭，球場整修工程進度是否延宕，鄭先澄清擔任市長任內一直都有協助球場整修，這次整修中央也出較多經費；張隨後也主動表示，包括排水、外野座椅、燈光跟草皮工程一切都按照進度，只不過草皮因天氣狀況不佳，生長狀況不如預期。

地方人士說，張善政受訪時細數工程進度，包括紅土海運過程也說分明，除了有意主導話語權，希望外界不要朝工程延宕的方向解讀，也展現對議題的熟捻度。

市府人士強調，張善政其實相當尊重鄭文燦，不僅視察場地過程親自在旁說明，鄭文燦要上車離開前，張也快步上前感謝，親切稱呼「文燦謝謝」，在善盡地主之誼同時，也展現周到禮數，雙方互動友善。

近期鄭文燦頻繁到訪桃園，明天要再到桃捷A8站視察TPASS使用情形，據悉張善政會再度陪同，雙方互動引發地方好奇。

市府人士說，副院長來視察，市長只要時間可以配合都會陪同，雙方互動都是好的，市府也盼鄭在中央多爭取一些資源；雖然地方傳出鄭要再選一次市長的傳聞，但這不影響雙方往來，「你來我就陪同、親自說明、直球對決」。

張善政 鄭文燦

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