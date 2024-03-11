為桃園綠線捷運車站命名 有機會拿iPhone 15或日本行雙人套票
桃園捷運綠線力拚2026年通車到藝文園區、2030年全線通車，市府捷運工程局今起也舉辦車站命名活動，邀請民眾為沿線15個車站命名，活動將分2階段，6月開放票選，參加就有機會得到iPhone 15或日本五日遊雙人套票等好禮，歡迎民眾參與。
市長張善政表示，過去一年多捷運工程局以及承包廠商不分晝夜努力解決綠線捷運工程面臨的瓶頸，包含南崁蝴蝶橋工程、捷運橋梁橫跨高鐵以及地下管線遷移等工程，市府也設定階段目標將於2026年完成藝文特區以北到機場捷運坑口站（A11）通車，2028年通車到G08景福宮附近，2030年達到主線全線通車，期盼工程都能如期如質完工。
張善政表示，隨著綠線工程陸續完善，今起市府開始徵求G01到G31等15個車站命名活動，活動不限身分，外籍朋友也可藉由護照一同參與，歡迎大家發揮創意。
捷運局長劉慶豐表示，G07以及G32將沿用桃園車站及坑口站的名稱，主線段G01站到G32站共15座車站是此次命名的範圍，車站命名活動分為2階段，3月11日開始第一階段車站徵名，6月舉辦第二階段站名票選i-Voting活動，命名結果預計在8、9月公布。
兩個階段皆有抽獎活動，第一階段車站徵名通過者，將抽出5位幸運民眾贈送iPhone 15各一支；第二階段站名票選抽出的獎品有日本五日遊雙人套票、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店豪華雙人客房１晚等，共計100多個獎項；站名票選i-Voting活動，使用市民卡登錄投票也可提高中獎機率。
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