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新竹市成立動物管制隊 提升動物救援成功率

中央社／ 新竹市11日電
新竹市政府今天表示，市府日前成立動物管制隊，負責執行流浪犬貓管制、絕育捕捉與救援等，也完成建置24小時動物緊急救援通報機制，提升動物救援成功機率。流浪貓示意圖／Ingimage
新竹市政府今天表示，市府日前成立動物管制隊，負責執行流浪犬貓管制、絕育捕捉與救援等，也完成建置24小時動物緊急救援通報機制，提升動物救援成功機率。流浪貓示意圖／Ingimage

新竹市政府今天表示，市府日前成立動物管制隊，負責執行流浪犬貓管制、絕育捕捉與救援等，也完成建置24小時動物緊急救援通報機制，提升動物救援成功機率。

新竹市政府發布新聞稿指出，市府今年編列預算成立動物管制隊，執行流浪犬貓管制、絕育捕捉與救援等工作項目，同時也結合委外動物救援廠商執行夜間及假日勤務等，並完成建置動物緊急救援通報機制。

市府說，目前每月平均執行近百件動物救援通報案件，也感謝民眾即時通報，提升動物救援成功機率。

市府表示，市府在推動動物保護工作，除落實寵物登記源頭管理，並嚴格執行動物保護違法案件執法查緝，以保障所有動物福利，此外也提供無主犬貓大體免費火化，及有主寵物大體較平價收費集體火化服務，讓動物從出生到離世都有妥善照顧。

市府指出，為提升動物友善環境，執行竹市寵物公園整體規劃及設計，目前有左岸狗狗公園及興學寵物公園外，後續也在竹市各區增設寵物公園，提供飼主及毛孩更多優質戶外活動空間。

寵物 新竹 流浪犬

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