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苗栗市田寮本境伯公喜吃麻粩 還廟於民傳佳話
今天農曆2月初2伯公生日，苗栗市田寮本境伯公福德祠信徒絡繹不絕，縣府、地方人士合作，前年搶救「還廟於民」的佳話，及本境伯公喜吃麻粩的傳說，至今為人津津樂道。
苗栗市田寮本境伯公福德祠創建於清朝道光28年間（西元1848年），鄰近安瀾宮，長期由安瀾宮協助辦理相關事務，2018年5月26日成立安瀾福德協會管理，今天伯公生，協會委員等地方人士一早到福德祠參拜祝壽，信徒也絡繹不絕。
地方人士也津津樂道，本境伯公福德祠因登記在「福德祠」，一度因所屬土地不明，遭到縣府標售，地方發現後，向縣議員余文忠反映，轉達縣府與地方合作，找到田寮本境伯公福德祠登記管理人的玄孫確認，2022年4月「福德祠」改登「安瀾福德協會」才解套，不用擔心再被標售。
本境伯公福德祠「還廟於民」，去年伯公生，地方特別準備麻粩慶祝，安瀾宮主任管理委員徐仁貴說，本境伯公是田寮庄第一座伯公廟，麻粩因攜帶方便，早期務農時帶到田間工作當點心，麻粩都會先拿去本境伯公廟拜拜，久而久之流傳下來。
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