苗栗市田寮本境伯公喜吃麻粩 還廟於民傳佳話

今天農曆2月初2伯公生日，苗栗市田寮本境伯公福德祠信徒絡繹不絕，縣府、地方人士合作，前年搶救「還廟於民」的佳話，及本境伯公喜吃麻粩的傳說，至今為人津津樂道。

苗栗市田寮本境伯公福德祠創建於清朝道光28年間（西元1848年），鄰近安瀾宮，長期由安瀾宮協助辦理相關事務，2018年5月26日成立安瀾福德協會管理，今天伯公生，協會委員等地方人士一早到福德祠參拜祝壽，信徒也絡繹不絕。

地方人士也津津樂道，本境伯公福德祠因登記在「福德祠」，一度因所屬土地不明，遭到縣府標售，地方發現後，向縣議員余文忠反映，轉達縣府與地方合作，找到田寮本境伯公福德祠登記管理人的玄孫確認，2022年4月「福德祠」改登「安瀾福德協會」才解套，不用擔心再被標售。