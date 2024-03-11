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桃園百年大舊社水頭伯公終有家 2地主捐地信眾慶龍抬頭

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢逾百年大舊社水頭伯公福德祠捐地及沿革誌揭牌，宣告該廟長遠有自己地和家。記者曾增勳／攝影
中壢逾百年大舊社水頭伯公福德祠捐地及沿革誌揭牌，宣告該廟長遠有自己地和家。記者曾增勳／攝影

今天是農曆二月初二俗稱「龍抬頭」日子，相傳是土地公生日桃園市中壢區逾百年歷史的大舊社水頭伯公福德祠信眾盛大祭拜，該福德祠過去無地無家爭歧多，前中壢市代會主席林永貴與楊牡真2位地主今天上午捐出土地，在議員、信眾見證下，這座百年「伯公廟」終於有自己的地、自己的家，林永貴說，在水頭伯公神恩庇佑下，他捐地了卻心願，讓伯公有自己的家，香火鼎盛。

桃園市中壢、平鎮交界的大舊社水頭伯公福德祠，毗鄰老街街，100餘前日據時代，南桃園老街溪、縱貫路交會處興建攔河堰引溪水灌溉農田，供應中壢、平鎮的大廣興、大舊社、大五權及大新明地區2000公頃農田灌溉，先民飲水思源，立石「水頭伯公（土地公）」膜拜神恩，舊名舊社水頭伯公祠，2、30多年來多次重修福德祠，現今成為平鎮廣興、中壢舊明里信眾拜拜祈求。

該福德祠百年來沒有自己土地，廟方沒有產權，長期引起地方及選舉紛爭，這次在平鎮區水頭伯公福德祠發展協會理事長王勝崇、東興里長莊英起奔走協調下，廟方趁今天土地公生日，準備三甡獻禮熱鬧祭拜，舉辦德祠現址土地捐贈典禮及該祠沿革誌揭牌，由林永貴、楊牡真2 地主捐贈42坪土地，王勝崇及市議員多人見證下，廟方管理人呂道生代表信眾受贈。

林永貴表示，日據時代大舊社地區尚還沒有大圳灌溉，先民建攔河堰取水灌溉農田，提供大舊社、新明、舊明及廣興1、2000公頃農田灌溉，並建祠感謝水頭伯公，但該祠迄今無法成立管委會，財務混淆，在王勝崇等地方熱心信眾發起下，他和楊牡真2人捐地42坪，讓水頭伯公有自己的土地、自己的家，成為平鎮廣興、中壢舊明里居民信仰中心，也了卻他感謝水頭伯公神恩的一樁心願。

呂道生表示，水頭伯公廟走過長期紛歧，沒有經費繳稅，無法合法登記拖延至今，感謝林、楊2地主發心捐地，他先墊繳約300萬元稅金及代書費（未來逐年歸墊），終於讓水頭伯公有個永久的家。

百年大舊社水頭伯公福德祠由前中壢市代會主席林永貴（右二）與楊牡真（左二）捐地，呂道生（右一）受贈、王勝崇（左一）見證。記者曾增勳／攝影
百年大舊社水頭伯公福德祠由前中壢市代會主席林永貴（右二）與楊牡真（左二）捐地，呂道生（右一）受贈、王勝崇（左一）見證。記者曾增勳／攝影
前中壢市代會主席林永貴（右）與楊牡真（左）2人捐地，中壢逾百年大舊社水頭伯公福德祠有自己地和家。記者曾增勳／攝影
前中壢市代會主席林永貴（右）與楊牡真（左）2人捐地，中壢逾百年大舊社水頭伯公福德祠有自己地和家。記者曾增勳／攝影
前中壢市代會主席林永貴（右）與楊牡真（左）2人捐地，逾百年大舊社水頭伯公福德祠終於有自己地和家。記者曾增勳／攝影
前中壢市代會主席林永貴（右）與楊牡真（左）2人捐地，逾百年大舊社水頭伯公福德祠終於有自己地和家。記者曾增勳／攝影
前中壢市代會主席林永貴（立右）與楊牡真（立左）2人捐地，議員見證中壢逾百年大舊社水頭伯公福德祠有自己地和家。記者曾增勳／攝影
前中壢市代會主席林永貴（立右）與楊牡真（立左）2人捐地，議員見證中壢逾百年大舊社水頭伯公福德祠有自己地和家。記者曾增勳／攝影

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