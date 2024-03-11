桃園百年大舊社水頭伯公終有家 2地主捐地信眾慶龍抬頭

今天是農曆二月初二俗稱「龍抬頭」日子，相傳是土地公生日，桃園市中壢區逾百年歷史的大舊社水頭伯公福德祠信眾盛大祭拜，該福德祠過去無地無家爭歧多，前中壢市代會主席林永貴與楊牡真2位地主今天上午捐出土地，在議員、信眾見證下，這座百年「伯公廟」終於有自己的地、自己的家，林永貴說，在水頭伯公神恩庇佑下，他捐地了卻心願，讓伯公有自己的家，香火鼎盛。

桃園市中壢、平鎮交界的大舊社水頭伯公福德祠，毗鄰老街街，100餘前日據時代，南桃園老街溪、縱貫路交會處興建攔河堰引溪水灌溉農田，供應中壢、平鎮的大廣興、大舊社、大五權及大新明地區2000公頃農田灌溉，先民飲水思源，立石「水頭伯公（土地公）」膜拜神恩，舊名舊社水頭伯公祠，2、30多年來多次重修福德祠，現今成為平鎮廣興、中壢舊明里信眾拜拜祈求。

該福德祠百年來沒有自己土地，廟方沒有產權，長期引起地方及選舉紛爭，這次在平鎮區水頭伯公福德祠發展協會理事長王勝崇、東興里長莊英起奔走協調下，廟方趁今天土地公生日，準備三甡獻禮熱鬧祭拜，舉辦德祠現址土地捐贈典禮及該祠沿革誌揭牌，由林永貴、楊牡真2 地主捐贈42坪土地，王勝崇及市議員多人見證下，廟方管理人呂道生代表信眾受贈。

林永貴表示，日據時代大舊社地區尚還沒有大圳灌溉，先民建攔河堰取水灌溉農田，提供大舊社、新明、舊明及廣興1、2000公頃農田灌溉，並建祠感謝水頭伯公，但該祠迄今無法成立管委會，財務混淆，在王勝崇等地方熱心信眾發起下，他和楊牡真2人捐地42坪，讓水頭伯公有自己的土地、自己的家，成為平鎮廣興、中壢舊明里居民信仰中心，也了卻他感謝水頭伯公神恩的一樁心願。