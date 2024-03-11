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溫差大流感盛行民眾捐血意願低 新竹捐血中心血庫告急

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台菲基督教會交流協會獲知血庫存量不足，緊急號召同鄉夥伴捐血救人，竹北市長鄭朝方感動稱讚這群來自菲律賓的朋友為「愛無國界」做了最佳示範。圖／竹北市公所提供
台菲基督教會交流協會獲知血庫存量不足，緊急號召同鄉夥伴捐血救人，竹北市長鄭朝方感動稱讚這群來自菲律賓的朋友為「愛無國界」做了最佳示範。圖／竹北市公所提供

近來早晚溫差大、流感盛行影響民眾捐血意願，新竹捐血中心今天最新資料統計，庫存量偏低僅夠4至7天，也因新竹捐血中心需供給桃竹苗4縣市110多間醫療院所使用，平均每日需要1100血袋，整體庫存不足。竹北市長鄭朝方呼籲民眾挽袖捐熱血，同時也感謝讚台菲基督教會交流協會號召同鄉夥伴捐血救人。

鄭朝方表示，一般所捐的全血可以保存35天，先是進行1天的安全檢驗程序後才會送到指定醫院。根據衛福部健保資料顯示，用血量前三名為血液腫瘤科、肝膽腸胃科、最後則是急診外科。時節進入春季早晚溫差大、氣候變化多端，直接影響捐血意願，造成北部血液庫存不穩定。

鄭朝方指出，台灣捐血率超過8%為世界之冠，其中約15%的熱血來自於竹北的新竹捐血中心，在這血庫存量不足之際，呼籲民眾挽袖捐熱血，讓竹北人的愛與善不斷流動。同時也感謝台菲基督教會交流協會，在這時刻積極展現珍愛生命的精神，緊急號召同鄉夥伴捐血救人，這群來自菲律賓的朋友為「愛無國界」做了最佳示範，也用不一樣方式做最好的國民外交，同時讓新竹捐血中心充滿善的能量。

鄭朝方指出，民眾可以選擇每日早上8點到下午5點到竹北愛心樓或是每周三至五早上11點到下午6點在免費市民公車轉運站旁的竹北號捐血車，捐血年齡需滿17歲，女性體重45公斤以上、男性50公斤以上，前一晚一定要有充足的睡眠，不要熬夜亦不可空腹捐血，做好自身健康管理讓捐血美意得以延續。

新竹捐血中心主任王雲龍（右）向竹北市長鄭朝方（左）說明，時節進入春季早晚溫差大、氣候變化多端，直接影響捐血意願，造成北部血液庫存不穩定。圖／竹北市公所提供
新竹捐血中心主任王雲龍（右）向竹北市長鄭朝方（左）說明，時節進入春季早晚溫差大、氣候變化多端，直接影響捐血意願，造成北部血液庫存不穩定。圖／竹北市公所提供

庫存 捐血中心 新竹

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