溫差大流感盛行民眾捐血意願低 新竹捐血中心血庫告急

近來早晚溫差大、流感盛行影響民眾捐血意願，新竹捐血中心今天最新資料統計，庫存量偏低僅夠4至7天，也因新竹捐血中心需供給桃竹苗4縣市110多間醫療院所使用，平均每日需要1100血袋，整體庫存不足。竹北市長鄭朝方呼籲民眾挽袖捐熱血，同時也感謝讚台菲基督教會交流協會號召同鄉夥伴捐血救人。

鄭朝方表示，一般所捐的全血可以保存35天，先是進行1天的安全檢驗程序後才會送到指定醫院。根據衛福部健保資料顯示，用血量前三名為血液腫瘤科、肝膽腸胃科、最後則是急診外科。時節進入春季早晚溫差大、氣候變化多端，直接影響捐血意願，造成北部血液庫存不穩定。

鄭朝方指出，台灣捐血率超過8%為世界之冠，其中約15%的熱血來自於竹北的新竹捐血中心，在這血庫存量不足之際，呼籲民眾挽袖捐熱血，讓竹北人的愛與善不斷流動。同時也感謝台菲基督教會交流協會，在這時刻積極展現珍愛生命的精神，緊急號召同鄉夥伴捐血救人，這群來自菲律賓的朋友為「愛無國界」做了最佳示範，也用不一樣方式做最好的國民外交，同時讓新竹捐血中心充滿善的能量。