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辦補選突遭竊賊侵入 苗栗市公所盤查與選舉無關

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所9日遭蕭姓男子涉嫌侵入行竊，公所緊急盤查與選舉無關，警方昨天逮捕蕭男，代理市長葉志航（左二）等人今天向警方致意。記者范榮達／攝影
苗栗市公所9日遭蕭姓男子涉嫌侵入行竊，公所緊急盤查與選舉無關，警方昨天逮捕蕭男，代理市長葉志航（左二）等人今天向警方致意。記者范榮達／攝影

苗栗市長補選在即，3月8日受理候選人登記後隔天凌晨，市公所遭蕭姓男子涉嫌侵入行竊，公所緊急盤查與選舉無關，蕭男昨天再度涉嫌侵入苗栗市啟文國小失風被警方逮捕，全案進一步偵辦中。

新科立委邱鎮軍轉戰成功，市長補選4月13日登場，苗栗市選務中心3月6日至8日受理參選人登記，國民黨縣議員余文忠7日登記，民進黨徐筱菁、無黨籍林志豪8日登記，未料，9日凌晨2點多，公所遭侵入，一樓民政課，及二樓主任秘書、主計處及人事室被翻箱倒櫃。

選舉敏感時機，公所人員捏了一把冷汗，第一時間盤查，發現選舉有關的參選人登記資料，及公文書等沒有失竊，8日登記2人的保證金24萬元也早已繳存公庫，另有現金約1萬元遭竊。

警方調查，蕭男（22歲）行竊過程，觸動公所保全系統發出警報，保全人員察看，蕭男從2樓窗戶跳下逃逸，保全人員追趕不及，警方據報成立專案小組，經採證及調閱監視器分析比對，鎖定蕭男子涉有重嫌。

未料，蕭男昨天下午2點多又涉嫌侵入苗栗市啟文國小校園，翻越圍牆觸動警報，苗栗警察分局北苗派出所據報，4名警力趕往當場逮捕蕭男，警方初步調查，蕭男鎖定公家機關假日犯案，動機是謀財，初步排除與選舉有關，依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗市代理市長葉志航、市民代表會主席陳仁杰等人，今天連袂到北苗派出所致意，感謝警方迅速破案，不僅打擊犯罪，守護市民財產安全，也能去除與選舉有關的疑慮，避免不必要的聯想與紛爭。

苗栗市公所9日遭蕭姓男子涉嫌侵入行竊，公所緊急盤查與選舉無關，警方昨天逮捕蕭男。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市公所9日遭蕭姓男子涉嫌侵入行竊，公所緊急盤查與選舉無關，警方昨天逮捕蕭男。圖／苗栗警察分局提供

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