竹市府刪基層運動獎勵金 議員：多人陳情呼籲回復原制

新竹市府教育處今年起取消國中小學聯合運動會和市運會及游泳賽事的前三名獎勵金，只保留破大會紀錄的獎勵金，此舉引發家長熱議，市議員楊玲宜指出，近期接獲不少家長陳情，抗議市府片面取消基層運動賽事獎勵金，且不少家長已有連署打算，呼籲市府應恢復原有獎勵制度。

楊玲宜說，為鼓勵基層提升運動風氣，過去竹市運動會及竹市中小運獎勵金一年約250萬元，但今年市府竟片面取消這項基層獎勵金的預算，讓她收到不少民眾投訴。

楊玲宜指出，市府上個月修正「新竹市績優運動選手及教練獎勵金」，將破全國紀錄的選手獎勵金從原本的2萬元提升至6萬元，教練獎勵金從1萬元提升至5萬元，並增加全中運、全民運以及全中運第2、3名教練獎勵金，增加全中運第5、6名選手獎勵金等，但這些提升的獎勵金經費來源．卻是挪用原本每年編列要支應竹市運動會及竹市中小聯運獎勵金250萬元。

楊玲宜表示，如果沒有原先基層選手與教練獎勵金的支持與鼓勵，何來的破全國紀錄、何來的全國前三名的佳績期盼？她認同提升全國賽事選手與教練的獎勵金，並增加教育部學生運動聯賽所認定的盃賽，比照全中運團體項目獎勵標準發放獎勵金，但所謂的公平性與照顧基層運動應該是擴大補助項目，盡可能照顧到每項基層運動選手與教練，而不是為了公平所以本末倒置全面取消原有的獎勵項目。

事實上，市府早在去年編列今年度教育經費預算時，在地方教育發展基金有關獎勵費用（包含績優選手、教練獎金）就已編列2131萬餘元，比起上個年度1300萬元多了831萬元，如果說是因經費不足所以要挪用刪除基層運動選手及教練獎勵金250萬元，這種說詞實在太荒謬。

對此，市府回應，竹市中小學運動會及全市運動會屬市級比賽，對象普及，且比賽項目僅「田徑」及「游泳」兩項，原先只有這兩項運動項目有獎勵金，但竹市每年各項運動包括跆拳道、排球、足球、射箭、網球等項目的同等級市盃賽達20場次以上，這些運動卻未有同等獎勵金，長年不公。

市府說，市府已大幅提升及擴增選手及教練的獎勵，現在「破全國紀錄」的選手獎勵金與教練獎勵金都提升，鼓勵選手挑戰極限；此外，為鼓勵全國賽事的績優教練長年辛勞訓練選手，針對基層反映多年的大型賽事銀牌及銅牌教練獎勵金，市府也一併增列，包括全國運、全民運、全中運、原民運等大型綜合性運動賽會獎勵金，均進行相關增列，並新增「教育部學生運動聯賽」選手前四名及教練前三名獎勵金。

學生運動員獎勵金也增列全中運個人賽第五名及第六名獎勵，又更新增「教育部學生運動聯賽」選手前四名及教練前三名獎勵金，將教育部學生運動聯賽所認定的盃賽，比照全中運團體項目獎勵標準頒發獎勵金，市府不僅大幅提升、更擴增選手及教練的多項獎勵。

此外，竹市運動會或中小學聯合運動會破大會紀錄獎勵金仍有選手5000元、教練3000元，並鼓勵選手在全國運動賽事上有所表現。